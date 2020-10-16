Бизнес Президентского спортивного клуба потерял в выручке в России

Торговый дом «БелАЗ», совладельцем которого является Президентский спортивный клуб, вошел в топ-500 крупнейших компаний России.





Рейтинг на основании выручки за 2019 год составило российское издание РБК.





Торговый дом «БелАЗ», являющийся эксклюзивным дистрибьютером жодинской техники на российском рынке, занял 296-е место в топ-500.





Выручка компании сократилась на 4% по сравнению с 2018 годом и составила 42 млрд российских рублей. Из-за этого ТД «БелАЗ» потерял несколько позиций в рейтинге – по итогам 2018 года он занимал 276-е место.





Совладельцев компании, в число которых входят «БелАЗ-холдинг», Президентский спортивный клуб и российская фирма «Уралбелазсервис», больше должно беспокоить сокращение прибыли.





По итогам 2019 года она уменьшилась на 12% и составила 2 млрд. российских рублей.





В рейтинге РБК представлены еще несколько компаний, имеющих белорусских собственников.





В их числе Группа компаний «Содружество», основанная гражданами Беларуси Александром и Натальей Луценко. Выручка одного из крупнейших в мире производителей кормов по итогам 2019 года выросла на 12% (до 202 млрд российских рублей), а прибыль на 33% (до 7 млрд российских рублей). Группа компаний заняла в рейтинге 71-е место.





83-я позиция у «Уралкалия», одним из крупнейших акционеров которого является белорус Дмитрий Лобяк. По итогам прошлого года выручка производителя калийных удобрений увеличилась на 4% и составила 180 млрд российских рублей. Прибыль «Уралкалия» зафиксирована на уровне 78 млрд российских рублей.





354-е место в новом рейтинге заняла Группа компаний «Великан», занимающаяся дистрибуцией автомобильной техники. Одним из ее совладельцев является белорусский бизнесмен Сергей Савицкий. Автодилер заработал по итогам прошлого года 34 млрд. российских рублей, что на 10% больше, чем в 2018 году.





По итогам 2019 года произошла смена лидера рейтинга РБК. На первое место, потеснив «Газпром», впервые в истории топ-500 поднялась компания «Роснефть». Выручка «Роснефти» в прошлом году выросла на 10% и составила 7 783 млрд. российских рублей. Выручка «Газпрома», наоборот, сократилась на 7% до 7 660 млрд. российских рублей.





В первую десятку крупнейших компаний России вошли также «Лукойл», Сбербанк России, Российские железные дороги, «Ростех», X5Retail Group, «Сургутнефтегаз», ВТБ и «Магнит».