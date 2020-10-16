Белорусам в обмен на старые авто будут продавать электромобили со скидкой

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Фото: government.by (из архива)

По его словам, предусматривается, что автовладельцам-физлицам в таких случаях будут выдать сертификат с суммой скидки. «Такой компенсационный механизм обсуждается», - сказал первый замминистра, передает БЕЛТА.

Для юридических лиц рассматривают возможность увеличения инвестиционных вычетов из налогооблагаемой базы при переходе на электромобили.

Что в итоге?

«Идут панельные дискуссии. Все заинтересованы в том, чтобы найти дополнительные механизмы стимулирования. Надеюсь, в начале следующего года мы придем к нормативному документу, который будет представлен главе государства», - отметил Сергей Гунько.

Форум по развитию электромобильности E-Mobility 2020 проходит 16 октября в Минске. Его организаторами выступают Минэнергетики и ПО «Белоруснефть».