Что мешает развитию бизнеса. Версия Минэкономики

Начинающие предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства сталкиваются с вызовами и барьерами, которые препятствуют их вхождению в бизнес, росту и развитию, говорится в проекте подготовленной Министерством экономики госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы.





Авторы документа отнесли к барьерам, которые препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, «высокие экономические и персональные риски предпринимателей в связи со значительным количеством оснований для привлечения экономических субъектов к уголовной и административной ответственности при существенной несоразмерности наказания совершенным экономическим преступлениям».

Кроме этого, полагают разработчики документа, росту и развитию малого и среднего бизнеса препятствуют «значительные риски безосновательного вмешательства должностных лиц в экономическую деятельность субъектов хозяйствования при излишнем количестве административных процедур, технических (поверочных) мероприятий, проверок по анонимным сообщениям».

К барьерам для развития малого и среднего бизнеса также в документе отнесены «непропорциональные санкции за нарушения налогового законодательства», «ограничения конкуренции со стороны сектора государственных предприятий», «совмещение функций регулятора отрасли и собственника государственных предприятий в рамках одного государственного органа».

При этом в документе сообщается, что за 2016-2019 годы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) возросло более чем на 19,5 тысячи единиц (на 5,6%), численность занятых в секторе увеличилась почти на 82 тыс. человек (на 6,3%).

Сектор малых и средних предприятий, по данным Минэкономики, обеспечивает работой треть занятых в экономике страны граждан.

В документе подчеркивается, что цель государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы — «формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства». Для создания такой среды, по мнению разработчиков документа, необходимо устранить вышеперечисленные барьеры, препятствующие развитию бизнеса.