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Компании олигарха Воробья разрешили зайти на рынок экспорта нефтепродуктов

16.10.2020 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бизнесмен Николай Воробей в партнерстве с государством займется реализацией белорусских нефтепродуктов. На торги уже выставлен мазут новополоцкого завода.

Компании олигарха Воробья разрешили зайти на рынок экспорта нефтепродуктов
Фото banco.az

В марте этого года в Беларуси появился еще один спецэкспортер нефтепродуктов. Раньше исключительное право на экспортные продажи продукции Мозырского НПЗ и новополоцкого «Нафтана» имела только ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК). Сейчас в этой сфере будет также работать ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК).

По данным агентства Argus Media, она выставила на торги до 120 тысяч тонн мазута в месяц. Отгрузки продукции новополоцкого «Нафтана» планируется осуществлять с 1 ноября 2020 года по 10 сентября 2021 года. ННК предложила поставки из портов стран Балтии.

На первом этапе, как говорят источники в нефтяной отрасли, компания будет заниматься продажами темных нефтепродуктов. Помимо мазута это может быть вакуумный газойль и битум. Если проект себя зарекомендует, то номенклатура продаж может быть существенно расширена вплоть до того, что поставки всех белорусских нефтепродуктов будут идти через ННК. По крайней мере, речь идет о продукции новополоцкого «Нафтана».

«Чтобы нормально выйти на рынок, нужен опыт, практика, время. Пока попробуют на темных нефтепродуктах. Будет получаться, наверное, можно будет расширять номенклатуру продаж. У “Нафтана” с учетом “Полимира” сегодня очень широкая спецификация», — рассказал Naviny.by источник в нефтяной отрасли.

Акционерами «Новой нефтяной компании» являются Белорусская железная дорога и Банк развития. Им принадлежит около 25% акций. Контрольным пакетом (75%) владеет новополоцкая компания «Интерсервис» бизнесмена Николая Воробья.

Он имеет опыт работы на рынке нефтепродуктов. Воробью принадлежит «Нефтебитумный завод» в Червенском районе. Это предприятие было замечено в серых схемах с поставками российских темных нефтепродуктов в 2018 году.

В 2019 году «Нефтебитумный завод» купил контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе «Прикарпатзападтранс». Этот бизнес связывают с украинским политиком Виктором Медведчуком. В сентябре прошлого года БНК делала пробные прокачки дизельного топлива по этому нефтепродуктопроводу.

Николая Воробья также называют владельцем эстонской компанией NT Marine. Она владеет двумя судами и предлагает услуги по перевозке нефтепродуктов морем. Как сказано в отчетности NT Marine за прошлый год, на продажах топлива компания выручила более 110 млн евро.

С учетом опыта Николая Воробья новый спецэкспортер может повысить эффективность продаж белорусских нефтепродуктов, считает источник Naviny.by на рынке.

«ННК может быть примером государственно-частного партнерства. Частная компания может выйти на рынок со свежими взглядами в части трейдинга, приобретения логистической инфраструктуры. Если они владельцы дизельной трубы в Украине или терминала в Прибалтике, то это может повысить эффективность продаж», — сказал собеседник.

При этом «Белорусская нефтяная компания» — государственный спецэкспортер нефтепродуктов — не видит угроз для своей дальнейшей работы.

«За почти 15 лет работы БНК себя зарекомендовала на рынке. Нас знают трейдеры, конечные потребители, основные поставщики ресурсов. У нас прямые контракты с российскими поставщиками нефти. И не только с российскими. Вся альтернативная нефть сегодня поставляется БНК. Мы также понимаем, что нашим преимуществом являются наши акционеры. За компанией стоят непосредственно производители нефтепродуктов. В этой части БНК в состоянии дальше спокойно перспективно развиваться и искать пути повышения эффективности продаж», — сказал собеседник в компании.

 
 
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В Беларуси появился еще один спецэкспортер нефтепродуктов. Контрольный пакет «Новой нефтяной компании» принадлежит крупному бизнесмену Николаю Воробью.
 
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