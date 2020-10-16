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Редкий снимок влюбленных Пугачевой и Кузьмина взорвал сеть
16.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский певец Владимир Кузьмин опубликовал редкий снимок с экс-возлюбленной Аллой Пугачевой: фото произвело фурор среди поклонников.
Не все знают о том, что Пугачева и Кузьмин были одной из самых ярких пар конца 80-х. В то время они считались самыми топовыми исполнителями и частенько выступали в тандеме. Страстный роман продлился лишь год - Кузьмин не захотел оставаться в тени более успешной избранницы.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Кузьмина в Instagram: музыкант решил вспомнить бывшую возлюбленную и опубликовал нежный снимок с Пугачевой.
На черно-белом фото молодые знаменитости запечатлены во время свидания в кафе. Публикация взволновала поклонников, которые поспешили прокомментировать фото.
"Лев и его львица"; "Как они все-таки гармонично смотрелись"; Надо же, надо так было влюбиться"; "Жаль, что расстались", - отметили подписчики.
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В приступе ностальгии 65-летний музыкант решил напомнить о своем романе с примадонной и показал редкий совместный кадр.
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