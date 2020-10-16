Редкий снимок влюбленных Пугачевой и Кузьмина взорвал сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец Владимир Кузьмин опубликовал редкий снимок с экс-возлюбленной Аллой Пугачевой: фото произвело фурор среди поклонников.

Не все знают о том, что Пугачева и Кузьмин были одной из самых ярких пар конца 80-х. В то время они считались самыми топовыми исполнителями и частенько выступали в тандеме. Страстный роман продлился лишь год - Кузьмин не захотел оставаться в тени более успешной избранницы.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую запись Кузьмина в Instagram: музыкант решил вспомнить бывшую возлюбленную и опубликовал нежный снимок с Пугачевой.

На черно-белом фото молодые знаменитости запечатлены во время свидания в кафе. Публикация взволновала поклонников, которые поспешили прокомментировать фото.

"Лев и его львица"; "Как они все-таки гармонично смотрелись"; Надо же, надо так было влюбиться"; "Жаль, что расстались", - отметили подписчики.

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