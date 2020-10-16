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Зась: присутствие миротворцев ОДКБ в Нагорном в Карабахе не обсуждается
16.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 16 окт - Sputnik. Урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе занимаются страны, входящие в Минскую группу ОБСЕ, сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на полигоне Лосвидо, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, сейчас вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе не обсуждается.
"Этого вопроса в повестке дня нет",- особо отметил генеральный секретарь ОДКБ.
Станислав Зась напомнил, что к урегулированию этой ситуации привлечены стороны, участвующие в конфликте и страны Минской группы ОБСЕ.
После чего добавил, что именно они привлечены к разрешению конфликтной ситуации.
"Они обсуждают все вопросы, в том числе, возможное привлечение миротворческих подразделений в зону конфликта", - констатировал он.
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Вопросами урегулирования конфликтной ситуации занимается Минская группа ОБСЕ, которая в том числе, в случае необходимости примет решение о вводе миротворческих...
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