Зась: присутствие миротворцев ОДКБ в Нагорном в Карабахе не обсуждается

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 16 окт - Sputnik. Урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе занимаются страны, входящие в Минскую группу ОБСЕ, сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на полигоне Лосвидо, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, сейчас вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе не обсуждается.

"Этого вопроса в повестке дня нет",- особо отметил генеральный секретарь ОДКБ.

Станислав Зась напомнил, что к урегулированию этой ситуации привлечены стороны, участвующие в конфликте и страны Минской группы ОБСЕ.

После чего добавил, что именно они привлечены к разрешению конфликтной ситуации.

"Они обсуждают все вопросы, в том числе, возможное привлечение миротворческих подразделений в зону конфликта", - констатировал он.

Читайте также:

Станислав Зась и глава МИД Армении обсудили ситуацию в регионе

в регионе Алиев и Пашинян оценили боевые действия в Нагорном Карабахе

в Нагорном Карабахе Путин обеспокоен наличием боевиков с Ближнего Востока в Карабахе