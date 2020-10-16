БАТЭ против «Ислочи», «Шахтер» примет минское «Динамо» и другие матчи 26-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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После длительной международной паузы, во время которой сборная Беларуси потерпела оглушительное фиаско в Грузии , проиграв чуть ли не свой матч века, возобновляется чемпионат страны по футболу в высшей лиге.

И в 26-м туре нас ждут несколько интересных противостояний, но вначале мы напомним расклад в турнирной таблице .

БАТЭ продолжает лидировать, опережая идущий вторым «Неман» на два очка. На третьем месте расположился «Шахтер», у которого есть игра в запасе.

На четвертое место претендуют сразу пять клубов: «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ», «Рух», «Динамо-Минск» и «Динамо-Брест». Правда, у прошлогоднего чемпиона есть еще два матча в запасе, и, конечно, команда имеет шансы даже на награды. Тем более что Брест вылетел окончательно из еврокубков и сможет в нормальном цикле готовиться к финальным битвам.



Одним из центральных матчей тура станет игра в Минске, где «волки» схлестнутся с «трактористами». Коллаж из фото «Ислочи» и БАТЭ

«Неман» в этом сезоне бодрым ходом прет по турниру и вполне может замахнуться на чемпионство. Почему нет? Календарь оставшихся игр такой, что можно обыгрывать всех! Даже брестское «Динамо» в последнем туре.

А пока надо дома обыграть «Городею», которая приняла новых игроков и явно полна желания сохранить прописку в высшей лиге. Эта игра пройдет 17 октября в 18.00.

Напомним, что «олени» еще не становились чемпионами Беларуси. В 2002 году они были близки к этому, но проиграли «золотой» матч БАТЭ.

Опрос Сможет ли "Неман" стать чемпионом в этом сезоне? Да 32% Нет 68% С этого устройства голос уже учтен 34 ответа

18 октября в туре пройдут сразу три суперматча. В 16.00 в Минске «Ислочь» примет пока еще лидирующий БАТЭ. «Волки» умеют играть против борисовчан. Обе команды решают важнейшие задачи: «Ислочь» борется за Европу, а БАТЭ — за чемпионство, без которого не видать им доходов от Лиги чемпионов.

В 18.00 в Солигорске «Шахтер» примет минское «Динамо». Для «горняков» это важнейший матч на этом отрезке, ведь потеря очков ставит под вопрос их чемпионские амбиции в этом году.

А в 20.00 в Бресте состоится дерби «Динамо» и «Руха». Оба клуба за пять туров до финиша борются за высокие места: динамовцы за медали, «Рух» — за четвертое место. Но сюрпризы возможны, и кто знает, на каких местах закончат эти команды чемпионат.

Ниже приводим список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ поедет в Минск к «Ислочи», матч пройдет 18 октября, затем игра с «Витебском» в Борисове, «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» 17 октября примет «Городею», потом дома сыграет со «Славией», на выезде со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», 18 октября примет дома минское «Динамо», в гостях сыграет против «Энергетика-БГУ», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» 18 октября примет БАТЭ, потом поедет к «Руху» в Брест, дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» 18 октября сыграет против «Смолевичей», затем дома со «Слуцком», в Бресте против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» 18 октября примет «Рух», потом «Слуцк», съездит в Мозырь к «Славии», в столицу к «Минску», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».





Ниже полное расписание 26-го тура.

16 октября пройдет один матч:

ФК «Слуцк» — ФК «Минск», 15.30.

17 октября состоятся три встречи:

«Славия» — «Белшина», 14.00;

ФК «Витебск» — «Энергетик-БГУ», 16.00;

«Неман» — ФК «Городея», 18.00.

18 октября тур завершится четырьмя играми:

ФК «Смолевичи» — «Торпедо-БелАЗ», 14.00;

«Ислочь» — БАТЭ, 16.00;

«Шахтер» — «Динамо-Минск», 18.00;

«Динамо-Брест» — «Рух», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 25 49 «Неман» 25 47 «Шахтер» 24 46 «Ислочь» 25 42 «Торпедо-БелАЗ» 25 41 «Рух» 25 39 «Динамо» (Минск) 25 39 «Динамо» (Брест) 23 38 «Энергетик-БГУ» 24 35 «Витебск» 25 31 ФК «Минск» 24 31 «Славия» 23 28 ФК «Слуцк» 23 21 ФК «Городея» 24 21 «Белшина» 24 20 ФК «Смолевичи» 25 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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