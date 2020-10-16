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«Моя дочь не бывает сыта». История женщины, у дочки которой синдром Прадера - Вилли
Источник материала: Tut.by
Синдром Прадера — Вилли — редкое генетическое заболевание, при котором, помимо проблем с опорно-двигательным аппаратом, в мозгу нарушена работа центра насыщения: человек ест, но чувство голода никогда не проходит. Именно такой диагноз поставили Лиде — дочери нашей сегодняшней героини. Родителям приходится на замок закрывать от Лиды кухню и холодильник, но девушка иногда взламывает эти двери. Еще у Лиды ожирение, диабет, и ей нужна поддержка специального аппарата, чтобы дышать. Мы продолжаем проект «
Если вы хотите помочь семье:
1. Самый быстрый способ — пополнить баланс номера МТС +375 33 647-45-47, откуда деньги переводятся на благотворительный счет.
2. Благотворительные счета открыты в ОАО АСБ Беларусбанк ЦБУ № 616, г. Жодино, ул. 50 лет Октября, д.25/а. БИК AKBBY2X УНП 100325912
3. БПС-СБЕРБАНК 4602 5701 2031 8254 Yuliya Sushkevich, 10/23
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«Мы ставили замок на холодильник, но Лида его взламывала».
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