﻿ «Моя дочь не бывает сыта». История женщины, у дочки которой синдром Прадера - Вилли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Моя дочь не бывает сыта». История женщины, у дочки которой синдром Прадера - Вилли

16.10.2020 13:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Синдром Прадера — Вилли — редкое генетическое заболевание, при котором, помимо проблем с опорно-двигательным аппаратом, в мозгу нарушена работа центра насыщения: человек ест, но чувство голода никогда не проходит. Именно такой диагноз поставили Лиде — дочери нашей сегодняшней героини. Родителям приходится на замок закрывать от Лиды кухню и холодильник, но девушка иногда взламывает эти двери. Еще у Лиды ожирение, диабет, и ей нужна поддержка специального аппарата, чтобы дышать. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Если вы хотите помочь семье:

1. Самый быстрый способ — пополнить баланс номера МТС +375 33 647-45-47, откуда деньги переводятся на благотворительный счет.

2. Благотворительные счета открыты в ОАО АСБ Беларусбанк ЦБУ № 616, г. Жодино, ул. 50 лет Октября, д.25/а. БИК AKBBY2X УНП 100325912

  • BY72 AKBB 3134 2000 0009 7007 0000 — евро
  • BY18 AKBB 3134 0000 0018 5007 0000 — белорусские рубли
  • BY10 AKBB 3134 1000 0011 1007 0000 — доллары США

3. БПС-СБЕРБАНК 4602 5701 2031 8254 Yuliya Sushkevich, 10/23

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы ставили замок на холодильник, но Лида его взламывала».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси создают свой электрогрузовик. Проектом занимается «Белкоммунмаш»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика