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В Беларуси создают свой электрогрузовик. Проектом занимается «Белкоммунмаш»
Источник материала: Tut.by
«Белкоммунмаш» приступил к разработке электрического грузовика для городских и пригородных перевозок. Об этом сообщил директор — главный конструктор Научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш» Олег Быцко. Конкретные сроки выхода не сообщаются.
Известно, что масса грузовика составит 18 тонн, грузоподъемность — 10 тонн. Запас хода — около 200 км.
Заряжаться грузовик сможет от уже существующих станций зарядки. Планируется, что с 20 до 100 процентов он сможет зарядиться за час.
О сроках выхода не сообщается. Электрогрузовик будет предназначен в первую очередь для ритейл-компаний, которые смогут развозить на нем грузы в пределах города или в пригород.
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Конкретные сроки выхода не сообщаются.
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