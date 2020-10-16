В Беларуси создают свой электрогрузовик. Проектом занимается «Белкоммунмаш»

Источник материала: Tut.by

«Белкоммунмаш» приступил к разработке электрического грузовика для городских и пригородных перевозок. Об этом сообщил директор — главный конструктор Научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш» Олег Быцко. Конкретные сроки выхода не сообщаются.





Известно, что масса грузовика составит 18 тонн, грузоподъемность — 10 тонн. Запас хода — около 200 км.

Заряжаться грузовик сможет от уже существующих станций зарядки. Планируется, что с 20 до 100 процентов он сможет зарядиться за час.

О сроках выхода не сообщается. Электрогрузовик будет предназначен в первую очередь для ритейл-компаний, которые смогут развозить на нем грузы в пределах города или в пригород.