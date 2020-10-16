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Планов - много. Какие новые микрорайоны появятся в Витебске до 2025 года
Источник материала: Tut.by
В Витебске до 2025 года должны появиться новые микрорайоны. Об этом «Витьбичам»
В Билево осталось построить около 10 домов, потом начнут строить микрорайон Лучеса
До недавнего времени Витебск расширялся на юго-восток — в сторону Смоленска. Микрорайон Билево стал «въездными воротами» в город со стороны России. Сейчас в этом «спальнике» осталось достроить около десятка домов.
Потом город будет расти на юго-запад — в направлении Минска. Здесь, по обе стороны Бешенковичского шоссе, появится микрорайон Лучеса. Первая застройка запланирована рядом с торговым центром «Корона».
— По размерам микрорайон Лучеса сопоставим с Билево. Сначала планируется построить 8 тысяч квартир, — рассказывает Игорь Кадушко. — До 2025 года освоят площадь около 100 гектаров. Вдоль Бешенковичского шоссе, улиц Зеленогурской и Новолучесской вырастут дома от 10 до 16 этажей. Оставшиеся 230 гектаров застроят к 2035 году — 6−9 этажными домами. В новом микрорайоне смогут проживать от 13 до 20 тысяч жителей.
В Лучесе построят два детских сада и школу. Микрорайон будет зеленым: 18 гектаров займут парки и скверы.
Тарный: построят новые дома и освободят дворы от машин
Рядом с микрорайоном Лучеса находится крупный жилой район Тарный. Здесь хотят построить около 26 новых домов. Население увеличится примерно на 10 тысяч человек. Предусмотрено строительство двух детсадов, магазинов.
Тарный хотят осовременить: автостоянки вынесут за пределы дворов, а взамен создадут велозоны, игровые площадки, места отдыха.
Лучесу и Тарный планируют соединить новым путепроводом.
Квартал электродомов на улице Максима Горького и Черемушки
После ввода в строй БелАЭС на перекрестке улиц Максима Горького и Воровского
Новый квартал займет площадь около 6 гектаров, где построят три крупнопанельные 10-этажки и две кирпичные 11-этажки, детский сад.
Рядом с электродомами не нужно строить тепловую трассу, газопровод. Проложат электрический кабель, несколько больше появится подстанций. Жильцы этих квартир не будут зависеть от сезонных отключений горячей воды и батарей.
В каждой квартире будет по два электросчетчика: один — для отопления и горячей воды, второй — для других приборов.
Напротив Билево расположится микрорайон Черемушки. Здесь планируют возвести около 25 домов, два детских сада и школу. Уже выкопали котлован под первый дом.
Снос частных домов для будущих многоэтажек, точечная застройка в старых микрорайонах
В Лучесе и Тарном здания будут строить на свободной территории, а для возведения многоквартирных домов в Черемушках и на улице Максима Горького понадобится снос частного жилья. Часть усадеб в Черемушках уже
Если будут деньги, новый микрорайон может вырасти на участке от торгового центра «Беларусь» до гостиницы «Ветразь». Там тоже снесут частные усадьбы и построят многоэтажки.
В ближайшее время объявят торги по выбору организации по разработке плана нового микрорайона Никрополье. Жилье намерены строить в сторону выезда из Витебска в Оршу.
В старых микрорайонах определили 8 мест под точечную застройку: по улицам «Правды», Петруся Бровки, Титова, переулку 2-му Тираспольскому и другим.
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В Витебске планируют построить новые микрорайоны Лучеса, Черемушки, Никрополье, расширить Тарный и возвести электродома на улице Максима Горького.
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