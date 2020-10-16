СК прокомментировал расследование уголовного дела о деятельности Координационного совета оппозиции

Источник материала: Ежедневник

фото: bobr.by

«Продолжается расследование уголовного дела о деятельности организации, именуемой «Координационный совет»», - сообщил Следственный комитет в телеграмм-канале.

Дело, возбужденное Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси, ведет Главное следственное управление СК.

«В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении.



«В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет», - уточняет СК.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Светлана Тихановская объявлена межгосударственный розыск. Сегодня комментарий по этому поводу также дало МВ Д.