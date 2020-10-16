В 2021 году на рынок выйдет электрический Renault Megane. Вот каким он будет

Источник материала: Onliner

Компания Renault рассекретила концепт с названием Megane eVision. И судя по всему, в этой машине больше eVision, чем Megane. В описании модели говорится, что в 2021 году на рынке появится практически идентичный автомобиль.





Сегодня белорусы незнакомы с современным семейством Megane. Зато мы хорошо помним, какой эта модель была раньше. Когда-то давно французы выпускали 3- и 5-дверные хетчбэки Megane, универсал, седан, кабриолет и компактвэн. Судя по данному прототипу, в следующем году этот список пополнится еще и кроссовером. По крайней мере, исполнительный директор Renault Лука де Мео позиционирует Megane eVision как городской SUV. А это значит, по пути на конвейер машина получит пару дополнительных сантиметров клиренса.





В основе новинки лежит архитектура CMF-EV. Эта же платформа используется для электрокара Nissan Ariya. В нижней части кузов скрыта компактная, но достаточно емкая батарея (60 кВт·ч). Электромотор, расположенный на передней оси, развивает 217 л. с. Крутящий момент — 300 Н·м. Производитель обещает, что до сотни модель разгоняется быстрее чем за 8 секунд.

Кроме того, сегодня французы провели презентацию бюджетного паркетника Dacia Spring , который является родным братом Renault City K-ZE. Для широких масс это гораздо более важная новинка, ведь в салоне электрокар с румынским логотипом будет стоить до 10 тысяч евро.