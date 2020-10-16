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В 2021 году на рынок выйдет электрический Renault Megane. Вот каким он будет
Источник материала: Onliner
Компания Renault рассекретила концепт с названием Megane eVision. И судя по всему, в этой машине больше eVision, чем Megane. В описании модели говорится, что в 2021 году на рынке появится практически идентичный автомобиль.
Сегодня белорусы незнакомы с современным семейством Megane. Зато мы хорошо помним, какой эта модель была раньше. Когда-то давно французы выпускали 3- и 5-дверные хетчбэки Megane, универсал, седан, кабриолет и компактвэн. Судя по данному прототипу, в следующем году этот список пополнится еще и кроссовером. По крайней мере, исполнительный директор Renault Лука де Мео позиционирует Megane eVision как городской SUV. А это значит, по пути на конвейер машина получит пару дополнительных сантиметров клиренса.
В основе новинки лежит архитектура CMF-EV. Эта же платформа используется для электрокара Nissan Ariya. В нижней части кузов скрыта компактная, но достаточно емкая батарея (60 кВт·ч). Электромотор, расположенный на передней оси, развивает 217 л. с. Крутящий момент — 300 Н·м. Производитель обещает, что до сотни модель разгоняется быстрее чем за 8 секунд.
Кроме того, сегодня французы провели презентацию бюджетного паркетника
минивэн, дизель 1.5 л, автоматическая, передний привод
белый, внедорожник, бензин 2.5 л, автоматическая, полный привод
белый, универсал, дизель 1.5 л, автоматическая, передний привод
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Компания Renault рассекретила концепт с названием Megane eVision. И судя по всему, в этой машине больше eVision, чем Megane. В описании модели говорится, что в 2021 году на рынке...
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