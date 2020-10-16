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Жив, цел, орел. Мальчик бросил фейерверк в канализационный люк, тот сразу взорвался (видео)

16.10.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередное доказательство, что с канализацией шутки плохи, пришло из Китая. В округе Канлэ (провинция Ганьсу, северо-восток страны) ребенок решил бросить зажженный фейерверк в уличный люк. Следующие пару секунд он провел в воздухе.

Инцидент рядом с одним из жилых комплексов произошел в прошедшую субботу. На ролике, снятом одной из камер видеонаблюдения, видно, как от группы гуляющих по улице детей отделяется один из мальчиков, поджигает фейерверк и кладет его на крышку канализационного люка. В следующее мгновение раздается взрыв, который подбрасывает ребенка на три метра вверх. При этом парень отделался царапинами и легким испугом. Причина произошедшего не называется, однако обычно подобные происшествия вызваны взрывом скопившегося под люком метана.

 
 
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Очередное доказательство, что с канализацией шутки плохи, пришло из Китая. В округе Канлэ (провинция Ганьсу, северо-восток страны) ребенок решил бросить зажженный...
 
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