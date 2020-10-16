Только три праздника выпадут на будни. Как мы будем отдыхать в 2021 году?

Источник материала: Onliner

Тем временем в Беларуси еще в феврале появилась петиция , чтобы 31 декабря был объявлен государственным выходным. В конце зимы такое обращение было не особо актуальным, зато сейчас — ближе к дате — нас снова это начинает волновать. Мы помним метания прошлого года, когда белорусы просили у властей выходные 31 декабря и 2 января. Практически до последнего мы не знали, что решит наш Совмин — оказалось, что трудовые коллективы против. А вот со 2 января прокатило .

В прошлом году на Национальном правовом интернет-портале был официально опубликован указ президента от 17 декабря 2019 г. №464. Он внес изменения в указ президента от 26 марта 1998 года №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». В пункте 2.1 теперь появилась запись, что официальный общереспубликанский праздник Новый год будет отмечаться и 1, и 2 января.

— Указ предполагает, что 2 января будет выходным днем без отработок все последующие годы, — рассказали Onliner в пресс-службе Совета министров.

Сколько мы будем отдыхать в 2021 году?

Публичного решения Совмина по этому вопросу пока нет, поэтому прикинули сами. Новый год выпадет на пятницу — 1 января отдыхаем. 2 января «съест» суббота. Православное Рождество (7 января) выпадет на четверг, 8 марта — на понедельник. Вторник 11 мая тоже будем отдыхать: Радуница (вероятно, за понедельник 10 мая будем отрабатывать в какой-нибудь из выходных). Целый ряд праздничных дней выпадет на выходные: 1 мая и 3 июля на субботу, 9 мая, 7 ноября и 25 декабря — на воскресенье.

Таким образом, в следующем году нас ждет только три дополнительных выходных в году. Шесть государственных праздников выпадут на субботу и воскресенье.

Тем временем в соседней России в общей сложности в 2021 году будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. С учетом перенесенного выходного на 31 декабря, у россиян будет 15 дополнительных выходных в году.