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Только три праздника выпадут на будни. Как мы будем отдыхать в 2021 году?
Источник материала: Onliner
Тем временем в Беларуси еще в феврале появилась
В прошлом году на Национальном правовом интернет-портале был
— Указ предполагает, что 2 января будет выходным днем без отработок все последующие годы, — рассказали Onliner в пресс-службе Совета министров.
Сколько мы будем отдыхать в 2021 году?
Публичного решения Совмина по этому вопросу пока нет, поэтому прикинули сами. Новый год выпадет на пятницу — 1 января отдыхаем. 2 января «съест» суббота. Православное Рождество (7 января) выпадет на четверг, 8 марта — на понедельник. Вторник 11 мая тоже будем отдыхать: Радуница (вероятно, за понедельник 10 мая будем отрабатывать в какой-нибудь из выходных). Целый ряд праздничных дней выпадет на выходные: 1 мая и 3 июля на субботу, 9 мая, 7 ноября и 25 декабря — на воскресенье.
Таким образом, в следующем году нас ждет только три дополнительных выходных в году. Шесть государственных праздников выпадут на субботу и воскресенье.
Тем временем в соседней России в общей сложности в 2021 году будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. С учетом перенесенного выходного на 31 декабря, у россиян будет 15 дополнительных выходных в году.
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Российское правительство уже решило, когда их граждане будут отдыхать. В 2021 году 31 декабря будет нерабочим: на него перенесут выходной с 3 января, который выпадает...
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