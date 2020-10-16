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Во Франции мужчина выпил 48 бутылок пива, бутылку пастиса и бутылку вина, после чего сел за руль
Источник материала: Tut.by
На западе Франции задержали водителя, который признался, что выпил 48 бутылок пива, бутылку пастиса и бутылку вина перед тем, как сесть за руль. Об этом со ссылкой на жандармерию департамента Манш сообщает
ДТП произошло в минувшую субботу в городе Бреаль. Жандармы обнаружили 58-летнего спящего мужчину в овраге за рулем автомобиля. Он съехал с дороги, потеряв управление. Отмечается, что мужчина отделался испугом.
Позже у водителя зафиксировали 3,29 промилле алкоголя. Задержанный признался, что в тот день выпил не менее 48 бутылок пива, бутылку пастиса и бутылку розового вина.
Мужчина предстанет перед судом. Его водительские права были аннулированы еще в 1997 году.
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Мужчина предстанет перед судом. Его водительские права были аннулированы еще в 1997 году.
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