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Власти Беларуси хотят успокоить протесты студентов с помощью кошельков родителей

16.10.2020 14:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти продолжают сдувать пыль со старых совковых инструментов воздействия на подрастающее поколение. Одним из таких инструментов времен СССР является лишение студенческой стипендии.

С завтрашнего дня в стране ступает в силу совместное постановление Минфина и Минобразования №247/36 от 21 сентября 2020 года, согласно которому за пропуск более 10 часов учебных занятий студента будут лишать стипендии на 1 месяц.

«Обучающимся, которым назначены стипендии, допустившим более десяти часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендий, выплата стипендий прекращается на основании приказа руководителя учреждения образования сроком на один месяц», — говорится в постановлении.

Согласно документу, деканы факультетов обязаны представить ректору данные о студентах, прогулявших более 10 часов, в течение пяти первых рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Это новация, естественно, призвана обуздать тех студентов, кто пропускает занятия ради протестных акций, однако на самом деле в первую очередь бьет по кошелькам родителей в надежде, что последние куда лучше могут вразумить своих отпрысков нежели преподаватели вузов.

Вот только данное решение лишь усугубит то явление, с которым власти решили бороться «экономическими» методами. Дело в том, что в СССР, по которому так ностальгирует в последнее время пенсионер Лукашенко, студенческая стипендия находилась на том же уровне, что и зарплаты сотрудников бюджетной сферы, здравоохранения и т.д., а потому ее лишение было чувствительным наказанием для семейного бюджета.

Стипендии в современной Беларуси находятся на постыдном для страны уровне. И почти весь прожиточный бюджет студентов формируется за счет средств родителей. Скажем так, многие домашние хозяйства переживут этот финт нищего государства.

Зато студенты, понимая, что по сути разрывается последняя ниточка зависимости от руководства вуза, почувствуют себя куда более свободными в своих действиях. И речь идет не только об акциях протеста, но и о решении залежей внутривузовских проблем: от гавеных преподавателей и устаревшей программы до необходимости смены руководств большинства вузов.

 
 
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Белорусские власти продолжают сдувать пыль со старых совковых инструментов воздействия на подрастающее поколение. Одним из таких инструментов времен СССР...
 
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