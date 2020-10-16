СК сообщил, за что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская проходит фигурантом по делу, как называет Следственный комитет, «организации, именуемой « Координационный совет »».





Уголовное производство открыто Генпрокуратурой по ч. 3 ст. 361 УК.

СК утверждает, что уже «получены доказательства», свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав КС, действий, направленных на «дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности».

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на «причинение вреда национальной безопасности», совершенным с использованием СМИ и интернета.

О том, что Тихановская объявлена в розыск (без упоминания статьи УК), стало известно 7 октября — и тоже из российских СМИ. В МВД РФ пояснили , что основанием для объявления Тихановской в розыск на территории России являются соглашения, заключенные в рамках СНГ.

В МВД Беларуси информацию о розыске тогда подтвердили, но за подробностями направили в Следственный комитет. Официальный представитель СК Юлия Гончарова тогда заявила БелаПАН, что «никакой информации в этой связи предоставлено не будет — такая позиция».

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская является инициатором создания Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси. По факту деятельности КС в Беларуси возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Некоторые члены президиума и основного состава КС сейчас находятся под арестом, другие — вынуждены были покинуть Беларусь из соображений безопасности.

Сама Тихановская находится в Литве с 11 августа. Обстоятельства своего отъезда она не комментирует, но по словам соратников Тихановской, ее вынудили уехать власти, угрожая и шантажируя.

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