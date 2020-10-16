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Правозащитник: по уровню насилия власти Беларуси превзошли Германию 1933 года

16.10.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Те зверства и насилие, которые демонстрирует нынешняя власть в Беларуси, просто ужасны и сопоставимы только с фашистским режимом в Германии 1930-х годов», — заявил глава юридической комиссии правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) Гарри Погоняйло, выступая 16 октября в Европарламенте в ходе обсуждения ситуации в Беларуси.

Правозащитник: по уровню насилия власти Беларуси превзошли Германию 1933 года

По его оценке, по уровню насилия власти Беларуси сегодня «превысили Германию 1933 года в два раза». «Власть разорвала договор между обществом и государством, она не обеспечивает соблюдение прав граждан, но при этом дана полная свобода силовым структурам. В попытках удержать власть правительство идет на самые жесткие и преступные методы борьбы с инакомыслием», — констатировал Погоняйло.

Правозащитник напомнил, что по-прежнему не возбуждено ни одного дела по фактам применения насилия сотрудниками силовых структур к участникам демонстраций, в то время как в отношении протестующих открыто уже 400 уголовных дел.

«Это просто не поддается никакому осмыслению, — подчеркнул Погоняйло. — В этой ситуации мы вынуждены просить Европарламент и все структуры Евросоюза продумать и принять соответствующее решение о поиске и применении юридических инструментов, которыми мы могли бы воспользоваться, чтобы привлечь к уголовной ответственности как индивидуально сотрудников силовых структур, так и организации».

Представитель БХК пояснил, что речь идет о возможности «использования универсальной уголовной юрисдикции».

«Этот инструмент заложен во многих уголовных и уголовно-процессуальных кодексах стран Европы, США, Канады и других цивилизованных стран, которые поддерживают борьбу с преступлениями против человечества, — сказал он. — При наличии политической воли, при наличии желания у структур, к которым мы сегодня апеллируем, создать соответствующие координационные центры для юристов тех стран, где можно применить универсальную уголовную юрисдикцию, чтобы она начала действовать».

В качестве примера Погоняйло отметил, что сегодня около 200 белорусских граждан, в том числе потерпевшие от жестокости и насилия силовиков, находятся в Литве, Польше, Украине.

«Украина возбудила одно из дел таких, Польша и Литва тоже продумывают варианты, — отметил правозащитник. — Нам бы хотелось, чтобы эта работа продвигалась быстрее, чтобы мы имели серьезный инструмент для борьбы с безнаказанностью белорусских властей».

«Что это даст? Если мы сможем завести дела, по которым будут выданы ордера на арест и переданы Интерполу, то это хоть в какой-то степени может повлечь изменение ситуации внутри Беларуси, — уточнил правозащитник. — Многие из силового блока поймут, что безнаказанность заканчивается, что рано или поздно они предстанут перед судом и получат наказание. Конечно, я понимаю, что нужны организационные и материальные усилия, но это того стоит».

Сегодняшние слушания в Европарламенте организованы комитетом ЕП по иностранным делам и подкомитетом по правам человека совместно с делегацией по связям с Беларусью и Парламентской ассамблеей Восточного партнерства (Евронест).

 

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«Те зверства и насилие, которые демонстрирует нынешняя власть в Беларуси, просто ужасны и сопоставимы только с фашистским режимом в Германии 1930-х годов», — заявил...
 
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