Экс-судья Конституционного суда подготовил предложения по изменению Основного закона

Полномочия главы государства следует ограничить двумя сроками, а право президента на издание декретов — исключить. Соответствующие предложения содержатся в письме, которое направил в Палату представителей заслуженный юрист Беларуси, зампредседателя Конституционного суда в отставке, член рабочей группы по подготовке Конституции 1994 года Валерий Фадеев.





Напомним, до 25 октября Палата представителей принимает предложения по изменению Конституции. Рассмотрение данного вопроса ранее инициировал Александр Лукашенко.

Фадеев предлагает записать в Конституции, что Беларусь является парламентско-президентской республикой. По мнению эксперта, в Основном законе должно быть определено, что государственным языком является белорусский, а русский — может использоваться в качестве официального.

Бывший судья Конституционного суда также предлагает исключить вторую часть статьи 24, которая предусматривает использование смертной казни.

Фадеев предлагает предусмотреть в Конституции норму об уведомительном принципе проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования (сейчас организаторы уличных мероприятий должны получать разрешения на их проведение в органах власти).

Кроме того, Фадеев предлагает ограничить пребывания президента на этом посту двумя сроками, а назначение всех членов правительства передать парламенту (по предложению президента). Назначение (избрание) и освобождение всех судей высших судов эксперт предлагает передать парламенту (сейчас половину членов Конституционного суда и председателя назначает президент).

По мнению Фадеева, следует исключить вторую часть 85-й статьи Конституции, которая дает главе государства право издавать декреты, имеющие силу законов, и предусмотреть смещение президента в случае нарушения им Основного закона.

Заслуженный юрист Беларуси полагает, что в стране следует оставить только одну палату парламента (исключив Совет Республики), увеличив число депутатов до 260. При этом он предлагает предоставить парламенту право создавать Контрольную палату и осуществлять контроль за исполнением законов.

Правительство, по мнению Фадеева, должно быть подотчетно парламенту, и слагать полномочия перед парламентом, а не перед президентом, как сейчас.

Комментируя БелаПАН свои предложения, Валерий Фадеев выразил уверенность в том, что именно парламент должен принимать в стране ключевые решения и правовые акты. «Парламент должен быть единственным законодательным органом в стране, а сейчас у нас два законодателя — президент и парламент», — отметил он.

Он считает нужным исключить нынешнюю практику, когда президент принимает декреты, имеющие силу закона. «Что касается указов, то их глава государства, на мой взгляд, должен иметь право издавать только тогда, когда это предусмотрено законом, принимаемым парламентом. Сейчас у нас президентские указы издаются, не глядя на законы», — сказал Фадеев.

Он также считает, что парламент, а не президент, должен назначать людей на ключевые государственные должности в стране. «Члены правительства, судов должны назначаться парламентом. Президент должен иметь право предлагать кандидатуры, но назначать должен парламент», — полагает Фадеев.