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Как Газпром хранит миллионы в белорусской глубинке - видео

16.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В толще белорусской каменной соли российский "Газпром" хранит миллионы кубов газа. А когда-то подземное хранилище газа под Мозырем было крупной базой топлива "Неман" – режимным объектом. База обеспечивала горючим западную группировку войск.

С распадом Советского Союза отпала надобность в большом количестве военной инфраструктуры, и предприятие двойного назначения превратилось в первое на постсоветском пространстве подземное хранилище газа в толще соли.

© Sputnik / Стрингер
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От намерения до реализации задуманного прошло совсем немного времени. В 2006 году было принято решение создать на месте бывшей базы с топливом газовое хранилище, а уже в 2008 году его реализовали.

Толща соляных отложений не пропускает голубое топливо наружу. А потому от такого соседства не страдают ни подземные воды, ни живность на поверхности.

"Вы всегда знаете, что, сколько закачали газа, столько и выкачаете, потому что скважина абсолютно герметичная", - говорит Начальник Мозырского ПХГ Виктор Лукомский Виктор Лукомский.

Скважина находится на глубине в одну тысячу метров. Намывать подземные резервуары в толще соли – дорогостоящее искусство. На Западе это обойдется  приблизительно 30 тысяч евро в день. А в "Газпром трансгаз Беларусь" существует Управление буровых работ.

© Sputnik
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Работает хранилище в привязке к отопительному периоду. Зимой отдает в систему топливо, а с приходом тепла начинает забирать.

Смотрите на видео, как выглядит газовое хранилище "Газпрома" в залежах белорусской соли.

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Смотрите на видео, как секретная база топлива в залежах соли под Мозырем превратилось в подземное хранилище "Газпрома".
 
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