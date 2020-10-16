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Как Газпром хранит миллионы в белорусской глубинке - видео
16.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В толще белорусской каменной соли российский "Газпром" хранит миллионы кубов газа. А когда-то
С распадом Советского Союза отпала надобность в большом количестве военной инфраструктуры, и предприятие двойного назначения превратилось в первое на постсоветском пространстве подземное хранилище газа в толще соли.
© Sputnik / Стрингер
От намерения до реализации задуманного прошло совсем немного времени. В 2006 году было принято решение создать на месте бывшей базы с топливом газовое хранилище, а уже в 2008 году его реализовали.
Толща соляных отложений не пропускает голубое топливо наружу. А потому от такого соседства не страдают ни подземные воды, ни живность на поверхности.
"Вы всегда знаете, что, сколько закачали газа, столько и выкачаете, потому что скважина абсолютно герметичная", - говорит Начальник Мозырского ПХГ Виктор Лукомский Виктор Лукомский.
Скважина находится на глубине в одну тысячу метров. Намывать подземные резервуары в толще соли – дорогостоящее искусство. На Западе это обойдется приблизительно 30 тысяч евро в день. А в "Газпром трансгаз Беларусь" существует Управление буровых работ.
© Sputnik
Как работает Мозырское ПХГ: основные показатели
Работает хранилище в привязке к отопительному периоду. Зимой отдает в систему топливо, а с приходом тепла начинает забирать.
Смотрите на видео, как выглядит газовое хранилище "Газпрома" в залежах белорусской соли.
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Смотрите на видео, как секретная база топлива в залежах соли под Мозырем превратилось в подземное хранилище "Газпрома".
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