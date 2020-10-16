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Хренин: учение "Нерушимое братство" повысило взаимопонимание в ОДКБ

16.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 16 окт - Sputnik. На фоне событий в мире для Беларуси очень важны военные учения в рамках ОДКБ, сказал министр обороны Виктор Хренин на полигоне Лосвидо, передает корреспондент Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, сегодня завершилось очередное совместное мероприятие оперативной подготовки - командно-штабное учение "Нерушимое братство - 2020". Все цели, которые ставились перед участниками маневров, достигнуты, а задачи выполнены.

"Штабы получили на практике возможность на практике управлять войсками", - констатировал он.

При этом министр отметил, что в этом году маневры впервые прошли в командно-штабном формате.

"Главной его особенностью стало то, что в состав обучаемых включена миротворческая миссия ОДКБ", - подчеркнул Виктор Хренин.

После чего добавил, что миротворцы отработали весь комплекс мер по стабилизации обстановки в кризисном районе.

"Мы видим, что данные учения проходят на фоне сложной обстановки в некоторых странах и регионах. К сожалению, мы становимся свидетелями появления новых вызовов, рисков миру и безопасности", - констатировал он. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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По мнению министра, в этих условиях важна консолидация всех усилий союзников, международных и региональных организаций. Беларусь, проводя миролюбивую политику, не раз становилась площадкой для проведения мирных переговоров.

"На этом фоне те задачи, которые решались в ходе этого учения, становятся для нас очень важны. Учение стало площадкой не только для отработки вопросов обмена опытом, слаживания, полевой выучки войск, но также стало площадкой, где достигнута еще одна важная цель. Это повышение сплоченности и взаимопонимания между участниками, которые являются членами ОДКБ, в том числе между нашими армиями, и нашими народами", - уверен Виктор Хренин.

В завершение он добавил, что это еще один шаг на пути к повышению региональной и международной безопасности.

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Теги: Витебск
 
 
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Главной особенностью военных маневров в Витебской области стало включение в состав участников миротворческой миссии ОДКБ.
 
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