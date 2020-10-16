ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переписка с подругой и посты в фейсбук. Как в Беларуси уничтожают адвокатов, которые хотят работать по закону

16.10.2020 14:27 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На этой неделе несколько адвокатов, в том числе защитник Марии Колесниковой и Виктора Бабарико, лишись лицензии. Адвокат Екатерина Желтонога объясняет, почему это еще одно доказательство правового дефолта в Беларуси. 

«Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности приняла решение о необходимости лишить лицензий адвокатов Пыльченко Александра и Леванчук Юлию. 

По мнению Комиссии Минюста  адвокаты совершили проступки, дискредитирующие высокое звание адвоката: адвокат Пыльченко допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений».

Адвокат Леванчук Юлия переписывалась с подругой, которая занимает должность следователя. Подруге комментарии Юли не понравились, она обратилась с жалобой в КГБ. По мнению Комиссии в личной переписке адвокат допустила угрозы в  адрес подруги  и в адрес членов ее семьи. Знакома и со статьей, и с перепиской. С мнением Комиссии не согласна. Рассматриваемая статья и личная переписка не дискредитируют коллег. 

Сегодня должно было состояться заседание дисциплинарной комиссии по Михаилу Кирилюку – там хотели рассматривать посты Михаила в фейсбуке.

Такой подход означает, что адвокат является адвокатом 24/7, а конституционное право гражданина на свободу мнений, убеждений и их свободное убеждение ограничено правилами профессиональной этики адвоката».  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе несколько адвокатов, в том числе защитник Марии Колесниковой и Виктора Бабарико, лишись лицензии. Адвокат Екатерина Желтонога объясняет, почему это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Такого еще не было. МАЗ выпустил первый супермусоровоз с «мега-рукой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика