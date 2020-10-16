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Переписка с подругой и посты в фейсбук. Как в Беларуси уничтожают адвокатов, которые хотят работать по закону
Источник материала: KYKY>
На этой неделе несколько адвокатов, в том числе защитник Марии Колесниковой и Виктора Бабарико, лишись лицензии. Адвокат Екатерина Желтонога
«Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности приняла решение о необходимости лишить лицензий адвокатов Пыльченко Александра и Леванчук Юлию.
По мнению Комиссии Минюста адвокаты совершили проступки, дискредитирующие высокое звание адвоката: адвокат Пыльченко допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений».
Адвокат Леванчук Юлия переписывалась с подругой, которая занимает должность следователя. Подруге комментарии Юли не понравились, она обратилась с жалобой в КГБ. По мнению Комиссии в личной переписке адвокат допустила угрозы в адрес подруги и в адрес членов ее семьи. Знакома и со статьей, и с перепиской. С мнением Комиссии не согласна. Рассматриваемая статья и личная переписка не дискредитируют коллег.
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Переписка с подругой и посты в фейсбук. Как в Беларуси уничтожают адвокатов, которые хотят работать по закону
На этой неделе несколько адвокатов, в том числе защитник Марии Колесниковой и Виктора Бабарико, лишись лицензии. Адвокат Екатерина Желтонога объясняет, почему это...
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