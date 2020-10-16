Переписка с подругой и посты в фейсбук. Как в Беларуси уничтожают адвокатов, которые хотят работать по закону

Источник материала: KYKY

На этой неделе несколько адвокатов, в том числе защитник Марии Колесниковой и Виктора Бабарико, лишись лицензии. Адвокат Екатерина Желтонога объясняет , почему это еще одно доказательство правового дефолта в Беларуси.

«Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности приняла решение о необходимости лишить лицензий адвокатов Пыльченко Александра и Леванчук Юлию.

По мнению Комиссии Минюста адвокаты совершили проступки, дискредитирующие высокое звание адвоката: адвокат Пыльченко допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений».

Адвокат Леванчук Юлия переписывалась с подругой, которая занимает должность следователя. Подруге комментарии Юли не понравились, она обратилась с жалобой в КГБ. По мнению Комиссии в личной переписке адвокат допустила угрозы в адрес подруги и в адрес членов ее семьи. Знакома и со статьей, и с перепиской. С мнением Комиссии не согласна. Рассматриваемая статья и личная переписка не дискредитируют коллег.



Сегодня должно было состояться заседание дисциплинарной комиссии по Михаилу Кирилюку – там хотели рассматривать посты Михаила в фейсбуке.

Такой подход означает, что адвокат является адвокатом 24/7, а конституционное право гражданина на свободу мнений, убеждений и их свободное убеждение ограничено правилами профессиональной этики адвоката».