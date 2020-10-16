«Это слабость». Колесникова высказалась о визите Лукашенко в СИЗО КГБ

Источник материала: KYKY

Адвокат Марии Колесниковой сообщил , что она думает относительно встречи Лукашенко в СИЗО КГБ и спешным написанием Конституции.

Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключённые не отпущены и находятся в тюрьме. Такой шаг показывает слабость действующей власти. К сожалению, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах.

Напомним, Лукашенко «сел за стол переговоров с политзаключенными» в СИЗО КГБ 10 октября. Подробности этой беседы, которая длилась около пяти часов, не раскрывались, однако известно, что речь велась как минимум об обновлении конституции. С Лукашенко общались учредитель KYKY Саша Василевич, банкир, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, его сын Эдуард, а также политтехнолог Виталий Шкляров, адвокаты Илья Салей и Максим Знак, медиатор Лилия Власова и другие. Двое – Воскресенский и Рабцевич – после этой встречи вышли на свободу.

Фото обложки: Канаплев+Лейдик