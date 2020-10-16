Минюст опубликовал решение о лишении лицензий адвокатов Пыльченко и Леванчук

Источник материала: Ежедневник

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Действие лицензий адвокатов прекращается с 16 октября.

Основанием для принятия решения, как говорится в сообщении Минюста, стало совершение «грубых нарушений законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, выразившихся в совершении проступков, несовместимых со званием адвоката, перечень которых установлен Правилами профессиональной этики адвоката, утверждаемыми Министерством юстиции (совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру)».

Вчера Минюст пояснял, что адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Юлия Леванчук «явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи», а адвокат Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских подразделений». При этом заявления адвоката, пояснил Минюст, «вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами».

Александр Пыльченко являлся защитником Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. Юлия Леванчук представляла интересы избитого на днях владельца цветочного магазина Максима Хорошина.