Эксперты предостерегли белорусов от радикализации протестов

Источник материала: Ежедневник

фото: rupolitika.com

По их мнению, смена формата митингов и переход к насильственным действиям сыграют на руку властям и отдалят оппозицию от победы.

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников в интервью Tut.by высказал мнение, что мирный протест — это единственный доступный формат, который дает высокие шансы на победу, и уже многое дал. «Если бы не было мирных протестов, не было бы вообще никаких разговоров про конституционную реформу», - полагает он.

По мнению Андрея Поротникова, если мирные протесты сменят формат, то выиграет от этого только власть. Во-первых, режим полностью переигрывает и по части материально-технического обеспечения, и по части к готовности подавлению протестов. Во-вторых, в силовом противостоянии значение имеет силовой ресурс, а не политический или юридический, пояснил эксперт. «Как только все перейдет в фазу силового противостояния, то ни про какие выборы, политические процессы и юридические нормы никто уже не будет вспоминать. Победителем будет тот, у кого будет больше танков, поэтому переход к силовой фазе — это игра в пользу властей. Люди, которые к этому призывают, либо не понимают этого, либо, наоборот, очень хорошо все понимают, и, полагаю, получают за это деньги. Фактически это будет означать замораживание ситуации на долгие годы вперед, потому что вооруженный конфликт повлечет за собой введение специальных режимов. Например, введение чрезвычайного или военного положения, в течение которых выборы не проводятся. Как показывает опыт некоторых стран, такие режимы могут длиться десятилетиями. Это будет означать консервацию ситуации почти навсегда. На мой взгляд, призывы к украинскому или киргизскому сценарию являются провокацией в интересах власти, потому что она стала проигрывать в Кремле и ее поддержка там уже неоднозначная», - уверен Поротников.

О важности сохранить протест мирным говорит и бывший сотрудник МВД, член Координационного совета Юрий Гуща: «Переход протеста от мирного к вооруженному — это очень опасный путь, перед перспективой которого мы рискуем сейчас оказаться. Путь — недопустимый и влекущий серьезные последствия как правовые, так и политические. С другой стороны, мирный протест — это отнюдь не безмолвный протест, который никак не реагирует на факты явного превышения власти со стороны так называемых органов правопорядка. И когда мы говорим о том, что белорусов призывают сменить тактику и уйти от мирного характера протеста к радикальному, давайте разберемся: а кто призывает? Из чьих уст возникли такие призывы? Как показывает анализ последних событий, именно власть и подталкивает людей к радикализации. Например, применяя насилие к пенсионерам, к мирным протестующим — спецсредства (водометы, перцовый газ, резиновые палки). И при этом делает откровенно опрометчивые заявления о готовности применять боевое оружие. Всякая эскалация и предупреждения власти о возможности идти на крайние меры — крайне опасны. Где гарантия, что этим не воспользуется какая-нибудь третья сила, которая в накаленной до предела обстановке не начнет стрелять по обеим сторонам?».