В Гомеле микроавтобус сбил мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Он погиб

Источник материала: Onliner

В Гомеле выясняют обстоятельства ДТП, в котором сегодня погиб пенсионер. По предварительной информации милиции, мужчина во время сильного дождя пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, когда его сбил микроавтобус. Следствию нужны очевидцы.

В УВД сообщили, что примерно в 05:55 33-летний водитель автомобиля Mercedes-Sprinter двигался по Речицкому проспекту со стороны улицы Косарева в направлении Объездной. Наезд произошел у остановки «Микрорайон „Молодежный“». 61-летний мужчина погиб на месте.















Обстоятельства устанавливаются. Тех, кто что-то знает об этом происшествии, просят поделиться информацией с СК по телефону 8 (0232) 69-30-50.