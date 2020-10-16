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В Гомеле микроавтобус сбил мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Он погиб
Источник материала: Onliner
В Гомеле выясняют обстоятельства ДТП, в котором сегодня погиб пенсионер. По предварительной информации милиции, мужчина во время сильного дождя пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, когда его сбил микроавтобус. Следствию нужны очевидцы.
В УВД сообщили, что примерно в 05:55 33-летний водитель автомобиля Mercedes-Sprinter двигался по Речицкому проспекту со стороны улицы Косарева в направлении Объездной. Наезд произошел у остановки «Микрорайон „Молодежный“». 61-летний мужчина погиб на месте.
Обстоятельства устанавливаются. Тех, кто что-то знает об этом происшествии, просят поделиться информацией с СК по телефону 8 (0232) 69-30-50.
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В Гомеле выясняют обстоятельства ДТП, в котором сегодня погиб пенсионер. По предварительной информации милиции, мужчина во время сильного дождя пересекал дорогу...
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