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Россиянке, живущей в Австралии, пришла повестка из Партизанского РУВД — за участие в массовом мероприятии. Девушка была в Беларуси три года назад

16.10.2020 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По словам девушки, лететь в РУВД она не думает: «У нас закрыты границы до конца следующего года». Сейчас Майя ждет, когда российское посольство выдаст ей справку о том, что она находится в Сиднее. К тому же она ждет документ о перемещениях от департамента иммиграции. В общем, надеется, что скоро все разрешится.

Россиянке, живущей в Австралии, пришла повестка из Партизанского РУВД — за участие в массовом мероприятии. Девушка была в Беларуси три года назад
 
 
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Уже пять лет Майя живет в Сиднее. В последний раз девушка была в Беларуси в 2017 году — тогда она приезжала на свадьбу к подруге. К тому же Майя гражданка России,...
 
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