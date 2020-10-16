Россиянке, живущей в Австралии, пришла повестка из Партизанского РУВД — за участие в массовом мероприятии. Девушка была в Беларуси три года назад

Источник материала: Onliner

По словам девушки, лететь в РУВД она не думает: «У нас закрыты границы до конца следующего года». Сейчас Майя ждет, когда российское посольство выдаст ей справку о том, что она находится в Сиднее. К тому же она ждет документ о перемещениях от департамента иммиграции. В общем, надеется, что скоро все разрешится.



