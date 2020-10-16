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Россиянке, живущей в Австралии, пришла повестка из Партизанского РУВД — за участие в массовом мероприятии. Девушка была в Беларуси три года назад
Источник материала: Onliner
По словам девушки, лететь в РУВД она не думает: «У нас закрыты границы до конца следующего года». Сейчас Майя ждет, когда российское посольство выдаст ей справку о том, что она находится в Сиднее. К тому же она ждет документ о перемещениях от департамента иммиграции. В общем, надеется, что скоро все разрешится.
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Россиянке, живущей в Австралии, пришла повестка из Партизанского РУВД — за участие в массовом мероприятии. Девушка была в Беларуси три года назад
Уже пять лет Майя живет в Сиднее. В последний раз девушка была в Беларуси в 2017 году — тогда она приезжала на свадьбу к подруге. К тому же Майя гражданка России,...
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