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В Жировичах вышки сотовой связи строят на кладбище. На этом месте были захоронены останки солдат
Источник материала: Onliner
В агрогородке Жировичи Слонимского района местные жители встали на защиту местного кладбища. Сельчане
Также люди обратили внимание на тот факт, что тротуары возле кладбища находятся в ужасном состоянии.
— Посмотрите, по бумагам у нас здесь находится тротуар, а на самом деле — лужи и трава. Как мамам с колясками ходить по этой улице в больницу? А на месте парковки для автомобилей поставили вышку сотовой связи. Это позор нашим властям, — эмоционально высказывались люди.
В комментарии изданию председатель Жировичского сельского совета Дмитрий Нагула пояснил, что найденные останки будут перезахоронены. Вышки сотовой связи, по его словам, устанавливаются согласно всем необходимым нормам.
— Были проведены замеры излучений специальными приборами. Все показатели соответствуют нормам. В наши дни сотовые вышки устанавливают на административных зданиях. Вредных излучений нет, — заявил председатель сельсовета.
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В агрогородке Жировичи Слонимского района местные жители встали на защиту местного кладбища. Сельчане рассказали «Газете Слонимской», что недавно на месте...
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