В Жировичах вышки сотовой связи строят на кладбище. На этом месте были захоронены останки солдат

Источник материала: Onliner

В агрогородке Жировичи Слонимского района местные жители встали на защиту местного кладбища. Сельчане рассказали «Газете Слонимской», что недавно на месте возведения вышки сотовой связи были выкопаны останки погибших в Первой мировой войне солдат. «Мы категорически против строительства вышек сотовой связи на кладбищах. Кладбище нужно оставить в покое. Здесь недалеко полно места для строительства», — выразили обеспокоенность сельчане.

Также люди обратили внимание на тот факт, что тротуары возле кладбища находятся в ужасном состоянии.

— Посмотрите, по бумагам у нас здесь находится тротуар, а на самом деле — лужи и трава. Как мамам с колясками ходить по этой улице в больницу? А на месте парковки для автомобилей поставили вышку сотовой связи. Это позор нашим властям, — эмоционально высказывались люди.





В комментарии изданию председатель Жировичского сельского совета Дмитрий Нагула пояснил, что найденные останки будут перезахоронены. Вышки сотовой связи, по его словам, устанавливаются согласно всем необходимым нормам.

— Были проведены замеры излучений специальными приборами. Все показатели соответствуют нормам. В наши дни сотовые вышки устанавливают на административных зданиях. Вредных излучений нет, — заявил председатель сельсовета.