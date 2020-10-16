Huawei представила новые очки со смарт-функциями

Источник материала: Onliner

Huawei анонсировала новое поколение очков Gentle Monster Eyewear II, которые выглядят как обычные очки, но на самом деле у них есть смарт-функции.

Очки оснащены динамиками с костной проводимостью, то есть звуки из них слышит только пользователь, а окружающие его люди — нет. Систему доработали, чтобы увеличить качество звука. Кроме этого, очки автоматически регулируют громкость в зависимости от внешних условий.





Также Huawei Gentle Monster Eyewear II умеет работать с голосовым ассистентом, который доступен по двойному касанию левой дужки. В очках есть сенсоры для распознавания жестов пользователя.

Очки оценили в $470.