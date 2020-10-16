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Huawei представила новые очки со смарт-функциями

16.10.2020 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Huawei анонсировала новое поколение очков Gentle Monster Eyewear II, которые выглядят как обычные очки, но на самом деле у них есть смарт-функции.

Очки оснащены динамиками с костной проводимостью, то есть звуки из них слышит только пользователь, а окружающие его люди — нет. Систему доработали, чтобы увеличить качество звука. Кроме этого, очки автоматически регулируют громкость в зависимости от внешних условий.

Huawei представила новые очки со смарт-функциями

Также Huawei Gentle Monster Eyewear II умеет работать с голосовым ассистентом, который доступен по двойному касанию левой дужки. В очках есть сенсоры для распознавания жестов пользователя.

Очки оценили в $470.

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Huawei анонсировала новое поколение очков Gentle Monster Eyewear II, которые выглядят как обычные очки, но на самом деле у них есть смарт-функции.Читать далее…
 
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