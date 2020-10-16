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Huawei представила новые очки со смарт-функциями
Источник материала: Onliner
Huawei
Очки оснащены динамиками с костной проводимостью, то есть звуки из них слышит только пользователь, а окружающие его люди — нет. Систему доработали, чтобы увеличить качество звука. Кроме этого, очки автоматически регулируют громкость в зависимости от внешних условий.
Также Huawei Gentle Monster Eyewear II умеет работать с голосовым ассистентом, который доступен по двойному касанию левой дужки. В очках есть сенсоры для распознавания жестов пользователя.
Очки оценили в $470.
для ПК, 115°, черный
автономная VR-гарнитура, 100°, черный
для PlayStation, 100°, белый
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Huawei анонсировала новое поколение очков Gentle Monster Eyewear II, которые выглядят как обычные очки, но на самом деле у них есть смарт-функции.Читать далее…
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