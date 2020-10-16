История с ночными выстрелами на Сурганова: кто и из чего мог стрелять во вторник в Минске

Источник материала: Tut.by

13 октября, во вторник, на перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Чорного в Минске произошла странная история. Неизвестные в балаклавах, бронежилетах и шлемах погнались за парнем, и в один момент прозвучал выстрел. Эпизод попал на видео, и 42.TUT.BY попытался разобраться, кто и из чего мог стрелять.



Кадр из видео Nexta / Telegram

Что мы знаем

Около одиннадцати часов вечера 13 октября в Telegram-канале Nexta появилось видео , снятое, по словам администратора канала, за полчаса до этого. В пояснении было указано, что инцидент произошел на перекрестке Сурганова и Кузьмы Чорного. Причем, по словам автора, неизвестные стреляли из пистолета.

Позже «Еврорадио» нашло героя событий — им оказался некий М., студент третьего курса Минского государственного политехнического колледжа. Он рассказал, что переходил дорогу, когда «что-то влетело в спину». Парень повернулся и увидел, по его словам, омоновцев. «Хотя, как мне после сказали, это были не омоновцы, а ГУБОПиК», — добавил он.

После этого, продолжил М., его хотели задержать и уже начали доставать белые стяжки, «чтобы руки завязать». «Я почему-то начал убегать, даже сам не знаю почему. А они начали стрелять», — сказал собеседник «Еврорадио».

Впоследствии пресс-служба МВД дала комментарий изданию Sputnik. «Были произведены два предупредительных выстрела холостыми патронами вверх», — рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, убегавший парень не интересовал милицию вовсе, его не задерживали. А предупредительную стрельбу открыли, чтобы успокоить агрессивно настроенную группу, которая заблокировала дорогу и мешала движению милицейского транспорта.

Что удалось заметить на видео

Качество видео, которое появилось в Telegram, оставляет желать лучшего. Мы попытались немного повысить его с помощью нейросети, но улучшение оказалось незначительным. Так, номер микроавтобуса, из которого выскочили неизвестные в броне и с оружием, так и остался неизвестным. Однако кое-что заметить удалось.

Во-первых, агрессивно настроенной группы, заблокировавшей дорогу, на видео не видно. Люди в броне перебегали дорогу вслед за парнем. Если бы им требовалось разогнать или задержать тех, кто блокирует дорогу, то это действие просто не имело бы смысла — в таком случае они бы двигались вдоль, а не поперек шоссе.

Во-вторых, администратор канала Nexta очевидно ошибся, заявив, что стреляли из пистолета. Из-за низкого качества видео точную модель оружия, из которого был произведен выстрел, определить затруднительно, однако это очевидно не пистолет, а нечто с длинным стволом, и человек стреляет от плеча, держа оружие двумя руками.

Давайте разбираться. Из длинноствольных моделей у силовиков имеются в основном дробовики и автоматы, в единичных количествах — гранатометы ГМ-94. Последний мы исключаем сразу, при стрельбе из таких всегда происходит очень яркая вспышка, которую ни с чем не перепутаешь.

Остается либо дробовик, либо автомат Калашникова. В дальнейшем определении нам поможет видео, снятое 12 октября на Логойском тракте. Там запечатлен очень похожий момент — такой же белый Mercedes Sprinter с желтыми номерами маршрутного такси, из которого выходят люди в гражданской одежде и средствах индивидуальной бронезащиты.

Один из силовиков, одетый в темную кофту, джинсы и белые кроссовки, держит в руках автомат АКС-74 с насадкой для холостой стрельбы. Если посмотреть на силовика, который делает выстрел на Сурганова (момент, когда он бежит в свете фар автомобиля такси), то можно увидеть точно такую же одежду.



Скриншот из видео, снятого 12 октября на Логойском тракте

Гораздо лучше, чем оружие, видна экипировка, в которую одет стрелявший. Это уже знакомый нам бронежилет — модульная баллистическая система MBS-X. Такие носит элита силового блока — бойцы «Альфы» и офицерского отряда 5-й бригады ССО из Марьиной Горки. Шлемы ЛШЗ 1+ также используются 5-й бригадой, «альфовцы» носят другие шлемы — модели «Спартанец», например в таком в конце августа засветился 15-летний Николай Лукашенко.

Поэтому, вероятно, на кадрах был запечатлен боец ССО (вариант, что такую форму просто так отдают посторонним людям, мы не рассматриваем — она очень дорого стоит) с автоматом АКС-74 с насадкой для холостой стрельбы. Но является ли этот человек тем же, которого засняли на Логойском тракте, мы не знаем.