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История с ночными выстрелами на Сурганова: кто и из чего мог стрелять во вторник в Минске
Источник материала: Tut.by
13 октября, во вторник, на перекрестке улиц Сурганова и Кузьмы Чорного в Минске произошла странная история. Неизвестные в балаклавах, бронежилетах и шлемах погнались за парнем, и в один момент прозвучал выстрел. Эпизод попал на видео, и 42.TUT.BY попытался разобраться, кто и из чего мог стрелять.
Что мы знаем
Около одиннадцати часов вечера 13 октября в Telegram-канале Nexta
Позже «Еврорадио»
После этого, продолжил М., его хотели задержать и уже начали доставать белые стяжки, «чтобы руки завязать». «Я почему-то начал убегать, даже сам не знаю почему. А они начали стрелять», — сказал собеседник «Еврорадио».
Впоследствии пресс-служба МВД
По ее словам, убегавший парень не интересовал милицию вовсе, его не задерживали. А предупредительную стрельбу открыли, чтобы успокоить агрессивно настроенную группу, которая заблокировала дорогу и мешала движению милицейского транспорта.
Что удалось заметить на видео
Качество видео, которое появилось в Telegram, оставляет желать лучшего. Мы попытались немного повысить его с помощью нейросети, но улучшение оказалось незначительным. Так, номер микроавтобуса, из которого выскочили неизвестные в броне и с оружием, так и остался неизвестным. Однако кое-что заметить удалось.
Во-первых, агрессивно настроенной группы, заблокировавшей дорогу, на видео не видно. Люди в броне перебегали дорогу вслед за парнем. Если бы им требовалось разогнать или задержать тех, кто блокирует дорогу, то это действие просто не имело бы смысла — в таком случае они бы двигались вдоль, а не поперек шоссе.
Во-вторых, администратор канала Nexta очевидно ошибся, заявив, что стреляли из пистолета. Из-за низкого качества видео точную модель оружия, из которого был произведен выстрел, определить затруднительно, однако это очевидно не пистолет, а нечто с длинным стволом, и человек стреляет от плеча, держа оружие двумя руками.
Давайте разбираться. Из длинноствольных моделей у силовиков имеются в основном дробовики и автоматы, в единичных количествах — гранатометы ГМ-94. Последний мы исключаем сразу, при стрельбе из таких всегда происходит очень яркая вспышка, которую ни с чем не перепутаешь.
Остается либо дробовик, либо автомат Калашникова. В дальнейшем определении нам поможет видео,
Один из силовиков, одетый в темную кофту, джинсы и белые кроссовки, держит в руках автомат АКС-74 с насадкой для холостой стрельбы. Если посмотреть на силовика, который делает выстрел на Сурганова (момент, когда он бежит в свете фар автомобиля такси), то можно увидеть точно такую же одежду.
Гораздо лучше, чем оружие, видна экипировка, в которую одет стрелявший. Это уже знакомый нам бронежилет — модульная баллистическая система MBS-X. Такие
Поэтому, вероятно, на кадрах был запечатлен боец ССО (вариант, что такую форму просто так отдают посторонним людям, мы не рассматриваем — она очень дорого стоит) с автоматом АКС-74 с насадкой для холостой стрельбы. Но является ли этот человек тем же, которого засняли на Логойском тракте, мы не знаем.
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Инцидент со стрельбой произошел вечером 13 октября.
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