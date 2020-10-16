Минское «Динамо» впервые в истории КХЛ сыграет без иностранцев

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» выйдет сегодня на матч без иностранных игроков. Эту информацию подтвердил на раскатке команды главный тренер Крэйг Вудкрофт.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все легионеры команды внесены в список травмированных. Большинство — по причине вспышки в клубе COVID-19.

Встречу с «Локомотивом» пропустят следующие игроки: вратари — Доминик Фурх, Дэнни Тэйлор, защитники — Бреннан Менелл, Адам Альмквист, нападающие — Роб Клинкхаммер, Райан Спунер, Франсис Паре, Шейн Принс, Брэндон Козун, Кирилл Воронин, Роман Горбунов и Иван Лодня.

— Это очень интересно, волнующий момент. Самое главное, что это отличная возможность для команды проявить и проверить себя в игре с сильным соперником. В такой ситуации надо всем в лиге и в стране показать свой характер, убедить, что молодые ребята готовы играть на уровне КХЛ. Они — будущее белорусского хоккея. Верю, что страну ждет большое будущее, — сказал Вудкрофт, который как раз вышел из карантина.