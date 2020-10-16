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Минское «Динамо» впервые в истории КХЛ сыграет без иностранцев
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» выйдет сегодня на матч без иностранных игроков. Эту информацию подтвердил на раскатке команды главный тренер Крэйг Вудкрофт.
Все легионеры команды внесены в список травмированных. Большинство — по причине вспышки в клубе COVID-19.
Встречу с «Локомотивом» пропустят следующие игроки: вратари — Доминик Фурх, Дэнни Тэйлор, защитники — Бреннан Менелл, Адам Альмквист, нападающие — Роб Клинкхаммер, Райан Спунер, Франсис Паре, Шейн Принс, Брэндон Козун, Кирилл Воронин, Роман Горбунов и Иван Лодня.
— Это очень интересно, волнующий момент. Самое главное, что это отличная возможность для команды проявить и проверить себя в игре с сильным соперником. В такой ситуации надо всем в лиге и в стране показать свой характер, убедить, что молодые ребята готовы играть на уровне КХЛ. Они — будущее белорусского хоккея. Верю, что страну ждет большое будущее, —
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Минское «Динамо» выйдет сегодня на матч без иностранных игроков. Эту информацию подтвердил на раскатке команды главный тренер Крэйг Вудкрофт.
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