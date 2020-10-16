Источник материала: Tut.by

Командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2020» завершено. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны.



Фото: агентство «Ваяр»

За финальным розыгрышем всех тактических эпизодов на полигоне «Лосвидо» под Витебском наблюдал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

На мероприятие также были приглашены официальные делегации государств — членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.

В ходе второго этапа учения Коллективные миротворческие силы ОДКБ отработали ведение операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам. В зоне ответственности провели блокирование и досмотр населенного пункта. Во взаимодействии с милицейским (полицейским) и спасательными подразделениями отработали задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни.

«В этом году „Нерушимое братство“ впервые прошло в форме командно-штабного учения. Более того, впервые в состав обучаемых включена Миротворческая миссия ОДКБ, которая отработала реализацию мер политического, военного, социально-экономического и гуманитарного характера в интересах урегулирования конфликта, — говорит министр обороны генерал-майор Виктор Хренин. — Учение проходило на фоне непростой обстановки в отдельных странах и регионах. К сожалению, мы постоянно становимся свидетелями появления новых рисков и вызовов для мира и безопасности. В этих условиях особенно важна консолидация усилий союзников, международных и региональных организаций.

Реализуя миролюбивую политику, Республика Беларусь не раз становилась площадкой для переговоров между конфликтующими сторонами. А наличие в составе Вооруженных сил подразделения, специального подготовленного для выполнения миротворческих задач, еще раз подтверждает стремление нашего государства к реализации политики по поддержанию международного мира».

Также комментарий дал и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

— Главная цель ОДКБ — укрепление и поддержание международного мира и региональной безопасности. И приоритет здесь отдается не военным, а политическим средствам, — отметил он. — И чтобы реализовывать эту цель, в нашей организации должен быть такой хорошо подготовленный и оснащенный костяк подразделений, который способен решать миротворческие задачи, создавать условия для разъединения конфликтующих сторон, условия для начала переговорного процесса и диалога и налаживания мира в целом. Поэтому такое внимание и уделяется миротворческим силам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

У нас отработана вся необходимая правовая база для проведения миротворческих операций и сформированы соответствующие силы и средства. Если говорить про общую численность, то это 3600 человек. Большая часть сил, которые включены в эти подразделения, имеют реальный опыт участия в миротворческих операциях.

Что касается перспектив развития миротворчества ОДКБ, то здесь мы рассматриваем возможность участия в миротворческих операциях под эгидой ООН. Сейчас ведется работа по корректировке нашего законодательства, правовой базы под стандарты ООН.

Я думаю, что в этом году мы завершим эту работу. И в следующем уже приступит к конкретным переговорам по включению в миротворческую миссию ООН. Особенностью данного учения стало то, что здесь мы отработали не только тактические действия подразделений, но и задачи миротворческой миссии в целом.