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Такого еще не было. МАЗ выпустил первый супермусоровоз с «мега-рукой»

16.10.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси выпустили первый мусоровоз с гигантской «рукой». Он может обслуживать заглубленные контейнеры, в которых бытовые отходы находятся под землей. Спецмашина разработана на заводе «Могилевтрансмаш», входящего в холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», и представлена на автодроме ДОСААФ в Могилеве.


Мусоровоз МАЗ-590425−012С (с КМУ) открывает в стране новый класс спецмашин. Они помогут в развитии финского способа сбора мусора, когда контейнеры размещаются не на земле, а под ней. Тем самым отходы не промерзают и не портятся, а запах не проникает наружу. Сами контейнеры не привлекают внимание бездомных, так как закрываются плотно, а дотянуться до мусора через небольшое отверстие весьма проблематично. Из-за большой вместимости один контейнер заменяет несколько обычных мусоросборников.

Спецмашина как раз и разработана в качестве ответа на новые потребности коммунальных служб. Только в Могилеве нужно обслуживать около 300 заглубленных контейнеров. Переходят на подземные системы сбора мусора и другие города Беларуси.


«Новый мусоровоз можно смело назвать технологией завтрашнего дня. Прежде всего, он может вдохнуть жизнь в очень перспективное для страны направление — подземные системы сбора мусора, которые сделают белорусские города чище и краше. То есть здесь и комфорт людей, и забота об экологии, — отмечает начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО „МАЗ“ Юрий Пивоваров. — Сам автомобиль получился вместительным, „умным“ и маневренным. По соотношению цены и качества он выигрышно смотрится на фоне европейских аналогов. Новинка, прежде всего, должна получить распространение в Беларуси».

От классического мусоровоза новинка отличается гигантской «рукой» — крано-манипуляторной установкой. Если зарубежные производители крепят ее за кабиной, то МАЗ установил на крыше кузова. Получилось максимально эффектно и эффективно: длина кузова осталась прежней, равно как и его объем, а сама машина вышла «стройной» и компактной.


Кран-манипулятор относится к легкой серии и изготовлен одним из мировых лидеров. Стоит он заметно меньше, чем размещаемые за кабиной аналоги, а по грузоподъемности их превосходит. Управлять процессом можно с помощью дистанционного пульта — не сложнее, чем переключать ТВ-каналы. Разгрузка контейнеров в бункер происходит одновременно с уплотнением мусора в кузове.

Мусоровоз может одновременно обслуживать как обычные, так и заглубленные контейнеры, что делает его универсальной машиной для сбора мусора. Общая кубатура мусоровоза — 18,5 куб. м, а масса вывозимого мусора — 6,7 т. Высота машины слегка снижена, чтобы без проблем обслуживать и частный сектор.


Машина оснащена по евростандарту, в том числе пятью камерами и монитором в кабине. Мусор взвешивается в режиме реального времени, а шторки над уплотняющей плитой препятствуют его просыпанию. Чтобы было легко перемещаться, оборудованы откидные подножки и поручни.

Первые супермусоровозы должны «получить работу» в белорусских городах. Среди преимуществ подземного сбора мусора эксперты выделяют экономию места и чистоту на площадках. Кроме того, это позволяет снизить расходы на вывоз отходов и повысить эффективность деятельности коммунальных организаций.

 
Теги: Могилев
 
 
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Спецмашина разработана на заводе «Могилевтрансмаш», входящего в холдинг «БЕЛАВТОМАЗ».
 
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