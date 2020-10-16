Источник материала: Tut.by

Чемпионке мира по фристайлу Александре Романовской сделали операцию. Об этом «Народной Воле» рассказал главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— На этой неделе Саше сделали операцию. Врачи, которые ее проводили, говорят, что все прошло хорошо. Это была такая косметическая операция: на коленном суставе был шрам, его, так сказать, нивелировали.

— Как долго продлится реабилитация?

— Пока ничего не известно. Врачи исходят из того, как пойдет процесс выздоровления.

— Учитывая, что Сашу уволили, каковы ее дальнейшие спортивные перспективы?

— Пока она на больничном, посмотрим, что будет дальше. Хочется верить в лучшее.

Напомним, что лучшую спортсменку Беларуси — 2019 лишили зарплаты в РЦОП по фристайлу за прогул. При этом Александра предупредила о нем, а причиной стал инсульт у отца.

Романовская неоднократно высказывалась за честные выборы и против насилия. Она входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси.