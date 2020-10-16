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Александре Романовской сделали операцию
Источник материала: Tut.by
Чемпионке мира по фристайлу Александре Романовской сделали операцию. Об этом
— На этой неделе Саше сделали операцию. Врачи, которые ее проводили, говорят, что все прошло хорошо. Это была такая косметическая операция: на коленном суставе был шрам, его, так сказать, нивелировали.
— Как долго продлится реабилитация?
— Пока ничего не известно. Врачи исходят из того, как пойдет процесс выздоровления.
— Учитывая, что Сашу уволили, каковы ее дальнейшие спортивные перспективы?
— Пока она на больничном, посмотрим, что будет дальше. Хочется верить в лучшее.
Напомним, что лучшую спортсменку Беларуси — 2019 лишили зарплаты в РЦОП по фристайлу за прогул. При этом Александра предупредила о нем, а причиной стал инсульт у отца.
Романовская неоднократно
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Чемпионке мира по фристайлу Александре Романовской сделали операцию. Об этом «Народной Воле» рассказал главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко.
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