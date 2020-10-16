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Кремль заявил об отсутствии вопросов к Тихановской в России из-за розыска

16.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

У российских правоохранительных органов нет вопросов к Светлане Тихановской, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с госпожой Тихановской нет. Но у нас есть достаточно четкие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны, и на фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, то, соответственно, мы получаем обязательство по их требованию», — сказал Песков.

Запись о розыске Тихановской появилась в базе данных российского МВД еще в начале октября, тогда это объяснили действующими между двумя государствами соглашениями. В ведомстве сообщали, что уголовных дел на Тихановскую в России не заведено.

Сегодня Следственный комитет Беларуси подтвердил, что «в числе других лиц, привлекаемых к уголовной̆ ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный̆ розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной̆ безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой̆ информации или глобальной компьютерной̆ сети Интернет».

 
 
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У российских правоохранительных органов нет вопросов к Светлане Тихановской, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
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