Все валюты подешевели на пятничных торгах

Курс доллара опустился на 0,0031 BYN до 2,5729 BYN/USD. Предыдущие три дня доллар укреплялся, но всего на 0,0060 BYN.





Сегодня объём торгов долларом снизился до $41,6 млн., а вчера было $46,6 млн. — максимум почти за месяц.





Курс евро падает уже восьмой день подряд. Сегодня он снизился ещё на 0,0057 BYN до 3,0118 BYN/EUR и оказался на минимуме за 56 дней.





Общее снижение за время этого тренда для европейской валюты составило 0,0790 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0074 BYN до 3,2977 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 164 дня.





Последние шесть торговых сессий завершились для российского рубля пятью снижениями, за время которых сотня российских рублей стала дешевле на 0,0571 BYN.





Итоги недели 12—16 октября на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось завершить уже вторую неделю подряд укреплением ко всем валютам:





курс доллара −0,0051 BYN (−0,20%);

курс евро −0,0286 BYN (−0,94%);

курс российского рубля −0,0488 BYN (−1,46%);

валютная корзина −0,99%.





Центробанк России

Торги в Москве на валютной бирже сегодня проходят довольно спокойно. Средневзвешенный курс доллара к 11:30 вырос всего на 2 копейки до 77,9644 RUB/USD. Курс евро снизился на 12 копеек до 91,33 RUB/EUR.