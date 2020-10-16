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Минюст: с 1 января 2021 года белорусы не смогут получить бумажный паспорт

16.10.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В министерстве юстиции рассказали для госгазеты «Звязда», что с 1 января 2021 года ни один белорус не сможет получить старый образец паспорта.

Минюст: с 1 января 2021 года белорусы не смогут получить бумажный паспорт
«Если документ нужно будет изменить или получить новый, человеку дадут уже два документа: для отношений внутри Беларуси — ID-карту, а для выезда и использования за пределами нашей страны — биометрический паспорт», — сообщили в Минюсте.

Те из белорусов, которые получат ID-карту, автоматически приобретает электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. Отказаться от них нельзя.

С момента создания (с рождения человека) кабинет имеет статус неактивный, пока человек его не активизирует в момент первичной идентификации с использованием электронной цифровой подписи с ID-карты. 

Здесь будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета. Даже если человек не заходил в кабинет, но государство предпринимало какие-то действия относительно гражданина, то сообщения об этом будут присылаться в кабинет, сообщает «Звязда».

На ID-карте, которая заменит паспорт, будут собраны данные, которые практически никогда не меняются: дата рождения, имя, отчество, фамилия, пол.

«Цифровой паспорт совершит в стране революцию. Так же как появление такси Uber, которое изменило подходы к сервисам и мышление людей. Нам показали, как это может работать в онлайне без диспетчерских служб. 

Наша задача сейчас — создать условия для перевода всех процессов в онлайн-взаимодействие, чтобы минимизировать походы в различные структуры», — подчеркнул Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг.

«Второе необходимое мероприятие — полная переработка государственной системы управления открытыми ключами. С 1 января мы полностью начинаем уходить от выпуска сертификатов юридических лиц. Это будет сертификат физического лица плюс сертификат, определяющий его полномочия. 

Таким образом первичным субъектом становится человек, а процессы, происходящие вокруг него, — его атрибуты. И вариантов таких сертификатов может быть множество», — уточнил Сергей Руднев.

По словам экспертов, всем органам власти придется в 2021 году закупить специальные считыватели, чтобы принимать белорусов, у которых id-карта. 

Впрочем, куда удобнее было бы, чтобы часть услуг с электронной цифровой подписью можно было производить через телефон. Но пока это не предусмотрено.
 
 
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В министерстве юстиции рассказали для госгазеты «Звязда», что с 1 января 2021 года ни один белорус не сможет получить старый образец паспорта.
 
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