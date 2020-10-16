«Зеленый» транспорт: электромобилей в Беларуси становится все больше

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ставка на «зеленый» транспорт. В Беларуси развивают инфраструктуру для электромобилей. Зарядные и станции техобслуживания, также предусмотрены льготы на покупку экомашин. Обо всем этом и не только говорили на форуме в Минске. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

Белорусы все чаще покупают электромобили. За полгода количество таких машин выросло вдвое. Меры, которые могут простимулировать развитие электротранспорта, обсуждают ученые, энергетики и экологи на форуме E-Mobility 2020. Уже сейчас при ввозе «зеленых» авто в страны Евразийского экономического союза не нужно платить пошлину. Нулевая ставка действует до конца следующего года. Применяют ее при импорте машин как юридическими, так и физическими лицами.

«Буквально за два последних квартала, второй и третий, с момента принятия стимулирующих мер количество электромобилей увеличилось вдвое и превысило 1,2 тыс. Министерством энергетики сделаны расчеты, что в случае роста числа электромобилей в нашей стране до 10 тыс. объем потребления электрической энергии составит около 80 млн кВт/ч. Это довольно значительная величина – даже чуть больше, чем объем электропотребления среднестатистическим районом Беларуси», – указал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.