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«Зеленый» транспорт: электромобилей в Беларуси становится все больше

16.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ставка на «зеленый» транспорт. В Беларуси развивают инфраструктуру для электромобилей. Зарядные и станции техобслуживания, также предусмотрены льготы на покупку экомашин. Обо всем этом и не только говорили на форуме в Минске. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

Белорусы все чаще покупают электромобили. За полгода количество таких машин выросло вдвое. Меры, которые могут простимулировать развитие электротранспорта, обсуждают ученые, энергетики и экологи на форуме E-Mobility 2020. Уже сейчас при ввозе «зеленых» авто в страны Евразийского экономического союза не нужно платить пошлину. Нулевая ставка действует до конца следующего года. Применяют ее при импорте машин как юридическими, так и физическими лицами.

«Буквально за два последних квартала, второй и третий, с момента принятия стимулирующих мер количество электромобилей увеличилось вдвое и превысило 1,2 тыс. Министерством энергетики сделаны расчеты, что в случае роста числа электромобилей в нашей стране до 10 тыс. объем потребления электрической энергии составит около 80 млн кВт/ч. Это довольно значительная величина – даже чуть больше, чем объем электропотребления среднестатистическим районом Беларуси», – указал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

И тут введение первого энергоблока Белорусской АЭС будет кстати. Построят и больше электрозарядных станций. Пока их около 400 по стране, а скоро будет уже 600. Причем почти все станции белорусского производства. Запланирован и пилотный проект по супербыстрым зарядкам.



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Теги: Минск
 
 
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Меры, которые могут простимулировать развитие электротранспорта, обсуждают ученые, энергетики и экологи на форуме E-Mobility 2020.
 
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