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«Зеленый» транспорт: электромобилей в Беларуси становится все больше
16.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ставка на «зеленый» транспорт. В Беларуси развивают инфраструктуру для электромобилей. Зарядные и станции техобслуживания, также предусмотрены льготы на покупку экомашин. Обо всем этом и не только говорили на форуме в Минске. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.
Белорусы все чаще покупают электромобили. За полгода количество таких машин выросло вдвое. Меры, которые могут простимулировать развитие электротранспорта, обсуждают ученые, энергетики и экологи на форуме E-Mobility 2020. Уже сейчас при ввозе «зеленых» авто в страны Евразийского экономического союза не нужно платить пошлину. Нулевая ставка действует до конца следующего года. Применяют ее при импорте машин как юридическими, так и физическими лицами.
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Меры, которые могут простимулировать развитие электротранспорта, обсуждают ученые, энергетики и экологи на форуме E-Mobility 2020.
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