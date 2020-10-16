Беларуси перечислен кредит ЕФСР на 500 млн долларов

Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси кредит из средств фонда на 500 млн долларов.





Как сообщает пресс-служба банка, средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом погашения до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет).

«Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19», — отмечает ЕАБР.

Для получения средств белорусские власти направили кредитную заявку, в которой предусмотрели меры поддержки системы здравоохранения и населения, а также шаги по «реализации осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок», сообщает ЕАБР.

«В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси», — подчеркивается в сообщении евразийского банка.

В сентябре Россия пообещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов, в том числе 500 млн долларов выделит ЕФСР, в совете которого председательствует министр финансов России, 1 млрд долларов поступит в Минск в виде межгосударственного кредита РФ в 2020—2021 годы.

За последние 10 лет белорусские власти дважды привлекали кредитные средства ЕФСР. Новая кредитная программа, в рамках которой Беларусь получает 500 млн долларов, будет «принципиально отличаться» от той, которая была реализована в 2016 году, заявил БелаПАН в сентябре и.о. исполнительного директора ЕФСР Андрей Широков.

«Если предыдущая программа была направлена на поддержку сложных структурных и институциональных реформ, то цель новой программы в основном антикризисная — поддержка экономики и населения в период пандемии. Особое внимание в программе уделяется поддержке системы здравоохранения, социального сектора и финансовой системы», — сказал Широков.

По факту, добавил он, финансовый кредит ЕФСР поможет Беларуси «покрыть бюджетный разрыв, образующийся в результате сокращения доходов и роста расходов государственного бюджета вследствие распространения пандемии COVID-19, и одновременно снизить давление на использование валютных резервов».

В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов в сентябре отметил, что кредит ЕФСР позволит Беларуси погасить долг за газ.

Весной 2020 года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа в Беларусь, в результате чего возник спор между двумя странами. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Беларуси за российский газ превысил 300 млн долларов.