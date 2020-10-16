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На субботу объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в субботу, 17 октября.
Как отмечает Белгидромет, завтра в большинстве районов Гомельской области ожидаются ливни.
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Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в субботу, 17 октября.
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