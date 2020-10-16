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Представитель ЕСВД: требуем немедленного освобождения всех демонстрантов и полноценного расследования всех сообщений о применении насилия и пыток

16.10.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Для Евросоюза исключительно важным является мирное разрешение сложившейся в Беларуси ситуации, заявил представитель Европейской службы внешних действий Люк Девинь 16 октября на слушаниях в Европарламенте.

Представитель ЕСВД: требуем немедленного освобождения всех демонстрантов и полноценного расследования всех сообщений о применении насилия и пыток

Он отметил, что это уже четвертое за последние два месяца обсуждение в ЕП ситуации в Беларуси, что подчеркивает важность данного вопроса, пишет БелаПАН.

«Совершенно ясно на сегодняшний день, что подотчетность и борьба с безнаказанностью — это ядро нашей политики по отношению к Беларуси, — сказал Девинь. — В выводах, принятых 12 октября на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, говорится о том, что мы порицаем действия белорусских властей. Мы не только требуем немедленного освобождения всех задержанных участников демонстраций, но также и полноценного расследования всех сообщений о применении насилия и пыток со стороны сотрудников силовых структур. Пока ни один такой случай не был расследован. Там также говорится, что легитимность Лукашенко была полностью разрушена как внутри страны, так и за ее пределами».

Девинь напомнил, что ЕС уже ввел санкции для 40 человек, которых считает ответственными за фальсификации выборов и насилие в Беларуси, а сейчас готовит второй пакет санкций, куда будет включен и Лукашенко.

Он отметил, что ЕС также активно работал по белорусскому вопросу на международных площадках, включая Совет по правам человека ООН, и инициировал международную реакцию на события в Беларуси.

Говоря о будущем отношений с Беларусью, Девинь отметил, что ЕС подготовил определенные наработки. «Если Беларусь станет демократичной, это существенно улучшит отношения с нами, что пойдет на благо Беларуси, в том числе и с экономической точки зрения», — подчеркнул он.

 
 
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Для Евросоюза исключительно важным является мирное разрешение сложившейся в Беларуси ситуации, заявил представитель Европейской службы внешних действий Люк...
 
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