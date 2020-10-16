Отчет о расследовании пыток в Беларуси передан в ООН

Белорусские правозащитники подготовили промежуточный отчет об эффективности расследования пыток в стране. Naviny.by выяснили, о чем говорится в отчете и зачем вообще пострадавшим нужно фиксировать факты пыток и избиений.





Есть нарушения — есть отчет

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси на днях составил промежуточный отчет об эффективности расследования пыток, которые имели место в стране с 9 августа по 5 октября 2020 года.

Справка. Белорусские и иностранные правозащитные организации в августе 2020 года создали совместный комитет по расследованию пыток в отношении участников мирных акций в Беларуси. Комитет собирает базу данных. Своей задачей правозащитники ставят собрать как можно больше фактов и доказательств пыток.

Правозащитники напоминают в отчете, что Беларусь ратифицировала международные договоры о праве не подвергаться пыткам и жестокому обращению.

Тем самым страна взяла на себя обязательство обеспечивать защиту своих граждан от пыток, быстро и беспристрастно расследовать факты пыток и других видов жестокого обращения.

Вместе с тем после событий 9–13 августа власти страны не сделали ни одного публичного и при этом недвусмысленного заявления об осуждении применения всех форм пыток, отмечают правозащитники. Равно как и не послали ясный сигнал о том, что любой человек, участвующий в подобных действиях, понесет за это личную уголовную ответственность.

По состоянию на 5 октября как со стороны Следственного комитета, так и со стороны опрошенных заявителей, то есть людей, которые пострадали от пыток и избиений, отсутствует информация о возбуждении уголовных дел по фактам пыток, а также уголовных дел по фактам гибели людей во время протестов. А сами проводимые проверки, говорится в отчете, не соответствуют стандартам эффективного расследования заявлений о пытках — они не были быстрыми, тщательными, независимыми, публичными и не давали потерпевшим доступ к расследованию.

Промежуточный отчет правозащитников был направлен докладчику, который назначен в рамках Московского механизма ОБСЕ.

Кроме того, его получил Комитет против пыток ООН, спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси и постоянный координатор ООН в Беларуси.

Naviny.by будут следить за реакцией международных правозащитных организаций на этот отчет.

Правозащитник: факты лягут в основу уголовных дел

Член правления «Правовой инициативы» Сергей Устинов объяснил Naviny.by, почему пострадавшим белорусам необходимо фиксировать случаи пыток и избиений.

«Любое преступление должно быть расследовано и раскрыто, а виновный должен понести ответственность. Августовские события в Беларуси, по моему мнению и мнению моих коллег, являются особо тяжким преступлением против безопасности человечества. Ответственность за него предусмотрена статьей 128 Уголовного кодекса Беларуси. Это преступление не имеет срока давности, и подозреваемые могут быть привлечены к ответственности и через 10–20 лет и не только в Беларуси», — заявил Сергей Устинов.

В этой связи пострадавшим необходимо фиксировать доказательства пыток, равно как и факты избиений, отметил правозащитник.

Также необходимо сохранять документальное подтверждение пыток и избиений. В том числе медицинские справки с описанием телесных повреждений из травмпункта или любого медучреждения, фотографии следов пыток и избиений.

«Важно искать свидетелей, которые могут подтвердить истории потерпевших. Ими могут быть медики в больнице, люди, которые сидели с потерпевшими в одной камере или находились рядом с ними в момент задержания», — отметил Сергей Устинов.

Также очень важна идентификация лиц, причастных к пыткам, чтобы привлечь виновных к ответственности по закону.

Правильно зафиксировать все факты пыток и избиений помогут правозащитники — об этом сообщается на специальных страницах в интернете. Впоследствии с этими фактами можно будет обращаться в следственные органы, чтобы подать заявления о возбуждении уголовных дел и иски о возмещении морального и материального вреда, отметил Сергей Устинов.

По словам представителя «Правовой инициативы», сегодня пострадавшие белорусы могут обращаться за помощью и в Комитет по правам человека ООН. Решение комитета впоследствии также может послужить основанием для подачи иска в национальный суд.

«Для грамотного составления жалобы в Комитет по правам человека лучше всего обращаться к компетентным правозащитникам. Наша организация помогает потерпевшим в этом», — заключил Сергей Устинов.

Генпрокуратура: всему свое время

По официальным данным, за нарушение общественного порядка с 9 августа в Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел.

Многие дела уже находятся на стадии завершения предварительного расследования, виновные лица предстанут перед судом, сообщает Генеральная прокуратура.

«Совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются самые решительные меры к тому, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан. Речь идет, например, о фактах блокирования дорожного движения, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентировали органы дознания, правоохранителей на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких лиц, в каждом случае возбуждать уголовные дела, незамедлительно решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил генеральный прокурор Андрей Швед телеканалу «Беларусь 1».

Руководитель Генпрокуратуры отметил, что государственные обвинители по этим делам и по делам, которые связаны с нарушением общественного порядка, ориентированы на поддержание гособвинения в части того, чтобы просить суды назначать максимальные меры наказания.

Что касается других заявлений граждан, то, по утверждению Андрея Шведа, Беларусь — правовое государство, и нет ни одного факта, чтобы заявление гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке.

По словам генпрокурора, «есть процессуальные сроки, всему свое время, будут приняты законные решения по каждому сообщению».