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Отчет о расследовании пыток в Беларуси передан в ООН
Источник материала: Навiны
Белорусские правозащитники подготовили промежуточный отчет об эффективности расследования пыток в стране. Naviny.by выяснили, о чем говорится в отчете и зачем вообще пострадавшим нужно фиксировать факты пыток и избиений.
Есть нарушения — есть отчет
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси на днях составил промежуточный
Справка. Белорусские и иностранные правозащитные организации в августе 2020 года
Правозащитники напоминают в отчете, что Беларусь ратифицировала международные договоры о праве не подвергаться пыткам и жестокому обращению.
Тем самым страна взяла на себя обязательство обеспечивать защиту своих граждан от пыток, быстро и беспристрастно расследовать факты пыток и других видов жестокого обращения.
Вместе с тем после событий 9–13 августа власти страны не сделали ни одного публичного и при этом недвусмысленного заявления об осуждении применения всех форм пыток, отмечают правозащитники. Равно как и не послали ясный сигнал о том, что любой человек, участвующий в подобных действиях, понесет за это личную уголовную ответственность.
По состоянию на 5 октября как со стороны Следственного комитета, так и со стороны опрошенных заявителей, то есть людей, которые пострадали от пыток и избиений, отсутствует информация о возбуждении уголовных дел по фактам пыток, а также уголовных дел по фактам гибели людей во время протестов. А сами проводимые проверки, говорится в отчете, не соответствуют стандартам эффективного расследования заявлений о пытках — они не были быстрыми, тщательными, независимыми, публичными и не давали потерпевшим доступ к расследованию.
Промежуточный отчет правозащитников был направлен докладчику, который назначен в рамках Московского механизма ОБСЕ.
Кроме того, его получил Комитет против пыток ООН, спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси и постоянный координатор ООН в Беларуси.
Naviny.by будут следить за реакцией международных правозащитных организаций на этот отчет.
Правозащитник: факты лягут в основу уголовных дел
Член правления «Правовой инициативы» Сергей Устинов объяснил Naviny.by, почему пострадавшим белорусам необходимо фиксировать случаи пыток и избиений.
«Любое преступление должно быть расследовано и раскрыто, а виновный должен понести ответственность. Августовские события в Беларуси, по моему мнению и мнению моих коллег, являются особо тяжким преступлением против безопасности человечества. Ответственность за него предусмотрена
В этой связи пострадавшим необходимо фиксировать доказательства пыток, равно как и факты избиений, отметил правозащитник.
Также необходимо сохранять документальное подтверждение пыток и избиений. В том числе медицинские справки с описанием телесных повреждений из травмпункта или любого медучреждения, фотографии следов пыток и избиений.
«Важно искать свидетелей, которые могут подтвердить истории потерпевших. Ими могут быть медики в больнице, люди, которые сидели с потерпевшими в одной камере или находились рядом с ними в момент задержания», — отметил Сергей Устинов.
Также очень важна идентификация лиц, причастных к пыткам, чтобы привлечь виновных к ответственности по закону.
Правильно зафиксировать все факты пыток и избиений помогут правозащитники — об этом
По словам представителя «Правовой инициативы», сегодня пострадавшие белорусы могут обращаться за помощью и в Комитет по правам человека ООН. Решение комитета впоследствии также может послужить основанием для подачи иска в национальный суд.
«Для грамотного составления жалобы в Комитет по правам человека лучше всего обращаться к компетентным правозащитникам. Наша организация помогает потерпевшим в этом», — заключил Сергей Устинов.
Генпрокуратура: всему свое время
По официальным данным, за нарушение общественного порядка с 9 августа в Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел.
Многие дела уже находятся на стадии завершения предварительного расследования, виновные лица предстанут перед судом, сообщает Генеральная прокуратура.
«Совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются самые решительные меры к тому, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан. Речь идет, например, о фактах блокирования дорожного движения, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентировали органы дознания, правоохранителей на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких лиц, в каждом случае возбуждать уголовные дела, незамедлительно решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», —
Руководитель Генпрокуратуры отметил, что государственные обвинители по этим делам и по делам, которые связаны с нарушением общественного порядка, ориентированы на поддержание гособвинения в части того, чтобы просить суды назначать максимальные меры наказания.
Что касается других заявлений граждан, то, по утверждению Андрея Шведа, Беларусь — правовое государство, и нет ни одного факта, чтобы заявление гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке.
По словам генпрокурора, «есть процессуальные сроки, всему свое время, будут приняты законные решения по каждому сообщению».
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Белорусские правозащитники подготовили промежуточный отчет об эффективности расследования пыток в стране. Naviny.by выяснили, о чем говорится в отчете и зачем вообще...
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