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В отношении Михаила Кирилюка, адвоката Елены Левченко, не смогли применить дисциплинарную ответственность

16.10.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дисциплинарная комиссия Минской областной коллегии адвокатов 16 октября не стала принимать решение о дисциплинарной ответственности адвоката Михаила Кирилюка.

В отношении Михаила Кирилюка, адвоката Елены Левченко, не смогли применить дисциплинарную ответственность

Как стало известно БелаПАН, Михаил Кирилюк не смог присутствовать на заседании комиссии из-за болезни.

Ранее сообщалось, что поводом для вызова на комиссию стали высказывания адвоката в соцсетях.

Кирилюк защищал баскетболистку Елену Левченко, которую судили 30 сентября за участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях, и Юрия Воскресенского — члена инициативной группы по сбору подписей за экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико. Кирилюк также входит в состав Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Напомним, 15 октября квалификационная комиссия по адвокатской деятельности при Минюсте приняла решение о необходимости лишить лицензий адвокатов Александра Пыльченко и Юлию Леванчук. Пыльченко — один из адвокатов Виктора Бабарико, а также члена президиума КС Марии Колесниковой. Леванчук — защитница владельца цветочного магазина Максима Хорошина, который был задержан 13 октября, доставлен в милицию и избит, что вызвало большой общественный резонанс.

 
 
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Дисциплинарная комиссия Минской областной коллегии адвокатов 16 октября не стала принимать решение о дисциплинарной ответственности адвоката Михаила Кирилюка.
 
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