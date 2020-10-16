Минобразования пояснило, почему изменило порядок выплаты стипендий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. Порядок выплаты стипендий изменен для того, чтобы простимулировать студентов ходить на занятия, такое пояснение дали в министерстве образования Беларуси.

Напомним, в пятницу стало известно, что Минобразования и Минфин откорректировали инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий. До этого стипендия полагалась только студентам, которые получают положительные отметки. По новым правилам, учащиеся, пропустившие более 10 часов учебных занятий в течение месяца без уважительной причины, не получат денежные выплаты, независимо от успеваемости. Лишать студентов выплат будут на месяц.

"Данное изменение направлено на дополнительную мотивацию обучающихся в условиях интенсификации учебного процесса, так как пропуски учебных занятий по отдельным учебным дисциплинам (приводят к неполному освоению их содержания, а также содержания тематически связанных учебных дисциплин, изучаемых позднее", - пояснили в министерстве образования.

Там также отметили, что в последующем при не превышении указанного количества пропусков занятий без уважительной причины выплачивать стипендии продолжат в обычном порядке.

Студенческий протест

Александр Лукашенко неоднократно высказывался об участии студентов в массовых акциях протеста, которые начались в Беларуси 9 августа после выборов президента.

Так, 9 октября на совещании по актуальным вопросам он заявлял , что поведение части обучающихся в вузах показывает "их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию" и это может привести "к утрате его ценности как значимой социальной ступени". Ответственность глава государства возложил на ректоров вузов и предупредил, что в ближайшее время эта кадровая проблема будет решаться.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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