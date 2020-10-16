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Минобразования пояснило, почему изменило порядок выплаты стипендий
16.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт - Sputnik. Порядок выплаты стипендий изменен для того, чтобы простимулировать студентов ходить на занятия, такое пояснение дали в министерстве образования Беларуси.
Напомним, в пятницу стало известно, что Минобразования и Минфин
"Данное изменение направлено на дополнительную мотивацию обучающихся в условиях интенсификации учебного процесса, так как пропуски учебных занятий по отдельным учебным дисциплинам (приводят к неполному освоению их содержания, а также содержания тематически связанных учебных дисциплин, изучаемых позднее", - пояснили в министерстве образования.
Там также отметили, что в последующем при не превышении указанного количества пропусков занятий без уважительной причины выплачивать стипендии продолжат в обычном порядке.
Студенческий протест
Александр Лукашенко
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Так, 9 октября на совещании по актуальным вопросам он
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Согласно новым правилам, студенты, пропустившие более 10 часов учебных занятий в течение месяца без уважительной причины, денежные выплаты не получат даже при...
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