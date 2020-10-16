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Госопгранкомитет прокомментировал очереди на границе

16.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Ситуация с очередями нормальная, пункты пропуска работают в штатном режиме, рассказал Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

© Photo : Госпогранслужба Литвы
Пункт пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе модернизируют

"Те цифры, которые размещены на нашем портале – это нормальная, рабочая ситуация. У "Каменного лога" пропускная способность тысяча грузовиков в сутки, поэтому около 100 машин сейчас – это свидетельство того, что пункт пропуска ритмично функционирует, на границе сохранился грузопоток. Работа идет в штатном режиме", - сказал Бычковский.

Он отметил, что на сайте ГПК публикуется актуальная информация о том, сколько транспортных средств ожидает пересечения границы. Но, по словам Бычковского, стоит различать информацию о реальных очередях и о запланированном пересечении государственной границы по электронной очереди.

Например, в последнем случае водитель может планировать свой день, ведь он приблизительно знает, когда будет пересекать границу. Его автомобиль находится в зоне ожидания, можно с комфортом проводить время, рассказал официальный представитель ГПК.

Живые очереди находятся преимущественно на литовском направлении, где большегрузы стоят непосредственно перед пунктами пропуска.

На границе Беларуси со странами Евросоюза сегодня утром стояло в очередях более 480 грузовых автомобилей.

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Теги: Минск
 
 
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В ведомстве отметили, что стоит различать информацию о действительном ожидании грузоперевозчиков в живой очереди и электронной.
 
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