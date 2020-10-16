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Глава КГБ заявил о готовящейся в Беларуси провокации
16.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Белорусские спецслужбы получили информацию о готовящейся в республике провокации, заявил председатель КГБ Иван Тертель.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации", - заявил глава КГБ. Его слова приводит
Тертель добавил, что целью эти действий является "дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения".
Организаторы запланированной акции и их кураторы за рубежом намерены всю вину за тяжкие последствия перекинуть на силовые структуры. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов", - уточнил он.
Спецслужбы вместе с другими правоохранительными органами проводят "комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности".
Тертель обратился к гражданам "быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность".
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Попытки дестабилизации ситуации в Беларуси посредством провокации могут быть предприняты в ближайшее время, уверен глава КГБ.
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