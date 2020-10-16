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Сгорел дом командира минского ОМОНа. Соседи называют это местью - репортаж

16.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Созданы Telegram-каналы, куда выкладываются персональные данные силовиков, их семей и информация об их имуществе. И в сводках появилась информация о поджогах автомобилей и домов милиционеров.

© Photo : МВД Беларуси
Командир минского ОМОНа рассказал о милиции, выборах и усиленном режиме

Так, в Волковыске в ночь на 2 октября с разницей примерно в час загорелись машина и строящийся дом местного сотрудника милиции. Потом под удар попал командир минского ОМОН Дмитрий Балаба. Дом в деревне Городилово Молодечненского района, где он вырос, сгорел тоже ночью - 11 октября. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Следователи склоняются к одной версии – поджог.

Стабильное Городилово

Деревня находится в 100 км от Минска. Населенный пункт является фактически одним целым с соседним агрогородком Березинским.

Городилово создает приятное первое впечатление на ее гостей. Аккуратно убранные улицы, красивые домики, пожарная часть, школа, медпункт, сельсовет. Тихо и размеренно, наверное, так и выглядит знаменитая стабильность.

© Sputnik Александр Жибуль
В деревне Городилово Молодечненского района вырос командир минского ОМОН Дмитрий Балаба

На улицах и домах нет флагов, которых так много в последнее время можно увидеть в Беларуси. Кажется, что протесты не затронули эту часть нашей страны.

© Sputnik Александр Жибуль
Сельский магазин в Городилово

Первое место, куда обычно идут со своими вопросами люди - сельский совет, мы тоже отправились сюда. Но местный председатель оказался немногословным и от всех комментариев отказался - не уполномочен говорить на тему сгоревшего дома и протестов.

© Sputnik Александр Жибуль
В Городиловском сельсовете находится общественный пункт охраны порядка

Найти нужный дом не составило труда, он находится рядом с довольно оживленной дорогой, недалеко расположена церковь.

© Sputnik Александр Жибуль
Сгоревший дом виден издалека

Основная версия местных

Дом загорелся 11 октября глубокой ночью. Пожарные приехали быстро - пост №13 находится на расстоянии меньше километра. Как рассказал корреспонденту Sputnik один из спасателей, сотрудники МЧС сразу обесточили дом и принялись тушить крышу. Наш собеседник назвал удачей то, что в помещении не было газового баллона, хотя огонь удалось погасить не сразу.

© Sputnik Александр Жибуль
Дом семьи Балаба сгорел 11 октября

Местные жители сходятся во мнении, что дом подожгли, и это их главная версия.

"Эти бело-красные какой-то факел в дом бросили, так говорят люди", - делится с нами выводами проходящий мимо Василий. Правда, сам он в момент ЧП был в другом месте. "Так не поступают, это перебор", - убежден собеседник Sputnik.

© Sputnik Александр Жибуль
Пожарная часть находится в километре от сгоревшего дома

К беседе подключается еще один прохожий. Александр живет в Городилово пять лет, поэтому чей дом горел не в курсе.

"Ходят слухи о поджоге. Правда, как оно на самом деле – неизвестно", - признается Александр.
Вообще, местные жители крайне неохотно и с опаской разговаривают с незнакомцами. Но только не бабушки.

© Sputnik Александр Жибуль
В Городилово тихо и спокойно, а местные жители крайне неохотно и с опаской разговаривают с незнакомцами

"Ничога не бачыли. Маладыя кажуць, што дом падажгли за какогата внука из месци. А какога и чэго, не панятна", - с готовностью подключаются к разговору шедшие со службы в церкви пожилые женщины. Они-то хорошо помнят семью командира столичного ОМОНа.

© Sputnik Александр Жибуль
Верующие возвращаются домой после службы в церкви

Люди в Городилово верующие. Реня Калиш - бабушка Балабы - пела в церковном хоре. Она умерла лет 10 назад. С тех пор внука в деревне не видели, а за домом присматривала его двоюродная сестра Елена. Тем не менее, Балабу здесь помнят, как "хорошего парня, который помогал своей бабушке везде и во всем". Учился в местной школе, где его до сих пор помнят. После армии Дмитрий стал приезжать реже.

© Sputnik Александр Жибуль
Городиловская школа – одна из старейших в Молодечненском районе

Жители Городилово комментировать политическую ситуацию в стране не хотят, потому что, по их словам, далеки от происходящего. Однако сходятся во мнении, что важно не допустить, чтобы общество поделилось на своих и чужих, - здорово, когда соседи живут в мире и согласии.

Что говорит двоюродная сестра Балабы

Елена пояснила, что в доме давно никто не живет, но за участком ее семья приглядывала: косили траву, высаживали огород.

© Sputnik Александр Жибуль
Сгоревший дом наследники разберут

"Не знаю, что там случилось. Это не мое дело, пускай разбираются компетентные органы. Сгорел и сгорел. Что к нему все прицепились?", - собеседница Sputnik не очень хочет говорить о пожаре.

Сгоревшее строение она планирует разобрать.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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