"Деньги и мир": что на самом деле происходит с банковскими вкладами белорусов?

Источник материала: Sputnik Беларусь

"То, что люди изымают деньги из банков, отнюдь не новость, это мы переживали не раз в нашей экономической истории. На фоне новостей августа и сентября люди приобретали валюты по высокому курсу, а сейчас курс "припал" и многие сильно потеряли. Если бы они сохранили деньги на депозитах, то, несомненно, выиграли бы", ― полагает Авдонин.

Стоит ли сейчас доверять абстрактным финансовым выкладкам в СМИ, либо нужно обратиться к официальной статистике Нацбанка, самостоятельно сравнить цифры и сделать собственные выводы о текущем движении финансов? Об этом и не только рассуждают гости программы "Деньги и мир", заведующая кафедрой экономической теории и эконометрики БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик и эксперт-аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

"Поступление валюты из-за рубежа увеличилось, это касается физических лиц, но и количество отправленных средств тоже увеличилось. Это не критичные суммы, они такие были всегда. Всегда был рост на уровне 5-7%. И сальдо при этом положительное", ― констатирует Господарик.

Программу Деньги и мир с участием известных экономических экспертов Екатерины Господарик и Алексея Авдонина смотрите на Sputnik Беларусь.

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