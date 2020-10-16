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"Деньги и мир": что на самом деле происходит с банковскими вкладами белорусов?
16.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"То, что люди изымают деньги из банков, отнюдь не новость, это мы переживали не раз в нашей экономической истории. На фоне новостей августа и сентября люди приобретали валюты по высокому курсу, а сейчас курс "припал" и многие сильно потеряли. Если бы они сохранили деньги на депозитах, то, несомненно, выиграли бы", ― полагает Авдонин.
"Поступление валюты из-за рубежа увеличилось, это касается физических лиц, но и количество отправленных средств тоже увеличилось. Это не критичные суммы, они такие были всегда. Всегда был рост на уровне 5-7%. И сальдо при этом положительное", ― констатирует Господарик.
Программу Деньги и мир с участием известных экономических экспертов Екатерины Господарик и Алексея Авдонина смотрите на Sputnik Беларусь.
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