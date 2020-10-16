|
Руководитель КГБ заявил о готовящихся в Беларуси провокациях
16.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rossaprimavera.ru
Заявление главы Комитета госбезопасности цитирует телеграмм-канал «Пул Первого».
"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", - говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление главы Комитета госбезопасности цитирует телеграмм-канал «Пул Первого».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)