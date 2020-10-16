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Беларусь получила первые 500 миллионов долларов российского кредита
16.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yaplakal.com
Всего, согласно договоренности между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, Беларусь должна получить 1,5 млрд долларов.
Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси финансовый кредит из средств фонда в объеме 500 млн долларов.
Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет), сообщает сайт ЕФСР.
Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку белорусского бюджета в условиях негативных последствий пандемии COVID-19, поясняется в сообщении. Программа правительства и Нацбанка по противодействию влиянию COVID-19 на экономику, финансовый и социальный сектор, содержащаяся в Заявке властей страны на получение финансового кредита, кроме мер на поддержку системы здравоохранения и населения, также предусматривает «реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса и процентных ставок». В комплексе все эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости Беларуси, резюмируется в сообщении.
Перечисленные средства составляют первый транш полуторамиллиардного кредита, который будет выделен Беларуси Россией. Еще полмиллиарда долларов Беларусь получит в нынешнем году, остальные 500 млн долларов - в следующем.
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Всего, согласно договоренности между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, Беларусь должна получить 1,5 млрд долларов.
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